Nous avons interviewé Hervé Bloch, le fondateur des événements lesBigBoss : le LinkedIn du réel comme le soulignait notre confrère du magazine Capital dès 2018… Cette communauté influente réunit chaque année les décideurs phares du Digital à travers des formats évènementiels immersifs où se mêlent Business, Content et Networking…

Influenth : Bonjour Hervé, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs d’Influenth et leur raconter votre parcours ?

Hervé : Bonjour j’ai 46 ans et 3 enfants. Je suis un dinosaure du web puisque j’y ai travaillé à la fin des années 90’s quand ce marché naissait et j’y suis toujours 25 ans plus tard…

Très vite j’ai compris la puissance du networking et ai capitalisé sur mon réseau professionnel pour performer dans l’univers du Digital aussi bien chez IBM (géant de l’informatique) que chez Nexint (start-up spécialisée en accessibilité numérique que j’ai cofondé), Emailvision (solution saas de marketing automation) ou Come & Stay (agence de marketing à la performance).

Après avoir créé plusieurs communautés : Les Net Workers et l’Internet Managers Club j’ai lancé une web TV dédiée aux décideurs du digital et après avoir publié 400 interviews je me suis dit qu’il fallait réunir tout ce beau monde via un événement au ski… Nous sommes en 2013 et Fernand Bonnevie le moniteur de Jean-Claude Dusse dans les Bronzés font du Ski vient de s’éteindre… Je décide alors d’appeler mon événement lesBigBoss font du Ski ! Le format prend et dès l’été suivant j’affrète un avion direction Fuerteventura.

Depuis j’ai organisé + de 150 événements, recruté + de 50 collaborateurs, réuni + de 6 000 décideurs et levé 18 millions d’euros auprès de Montefiore Investment.

Influenth : C’est très impressionnant ! Comment avez-vous géré la crise sanitaire ?

Hervé : Au premier confinement en mars 2020, nous avons tout de suite pris la décision de digitaliser nos formats. J’ai scruté toutes les solutions du marché et retenu la plus pertinente pour notamment opérer des meetings one to one affinitaires : la solution Vimeet

Et finalement fin 2020 nous avons pris une participation majoritaire au capital de la société éditrice de la solution. La crise sanitaire nous a donc poussé à la digitalisation. Mais entendons-nous : un format événementiel en présentiel est bien plus puissant d’un point de vue relationnel… Quand on a pas eu le choix on a déployé tous nos formats à distance mais dès le 2eme semestre 2021 nous avons repris nos formats en présentiel

Influenth : Donc pour vous le présentiel est la seule voie possible ?

Hervé : On va dire qu’au royaume des aveugles les borgnes sont rois… Faute de mieux nous avons déployé des formats en distanciel mais ils n’ont pas la même saveur relationnelle. En revanche nous avons décidé de proposer une interface digitale nommée Bigboss365 pour animer nos communautés toute l’année et permettre à des décideurs d’organiser des visios à la demande avec des prestataires qui matchent avec leurs besoins court terme du moment. Il faut donc capitaliser sur les 2 approches : l’événementiel physique pour créer du lien et intégrer une communauté influente et l’interaction digitale pour répondre à des besoins immédiats et garder un lien constant avec ses écosystèmes.

Influenth : Vous organisez cette semaine donc votre fameuse Summer Edition, pouvez-vous nous en dire plus ?

Hervé : Oui en effet ce vendredi nous allons réunir en Grèce dans la région d’Olympie près de 700 décideurs et acteurs phares du digital pour un weekend de folie. Le tryptique Business, Content et Networking sera au rendez-vous de ce 15eme opus en présentiel.

Pour le business ce n’est pas moins de 7 000 datings et meeting one to one affinitaires… Côté Contenu nous allons notamment animer un atelier « learning expedition » autour du Metaverse… Et enfin côté Networking c’est 3 jours en immersion totale pour favoriser les échanges relationnels de la sortie bateau aux soirées en passant par les moments de farniente autour de la piscine…

Nos formats sont très manichéens : nous invitons des décideurs d’ETI et grands comptes qui ont des projets court terme à déployer et les budgets associés autour de l’accélération digitale et nous proposons à des prestataires de sponsoriser nos formats. D’une édition sur l’autre on va monitorer la data business pour garantir un ROI (retour sur investissement) à nos participants tout en fournissant un ROE (retour sur émotion) et un ROT (retour sur le temps)…

Influenth : Qui sont les têtes d’affiche ?

Hervé : Nous avons une présidente de jury emblématique : Soumia Hadjali, Chief Digital Officer EME de Sephora et un jury hors pair composé de personnalités du digital de Altarea Cogedim, Amorino, Burton, Capfi, Cdiscount, Class’Croute, Club Med, Dericheourg, Disneyland Paris, Effy, Eramet, Habitat, IKKS, Interflora, LVMH, Monoprix, Ovoyages, PointS, Servier ou encore Qatar Airways.

Ce jury constitue la crème de la crème et donc l’Influence à son paroxysme !

Influenth : Nous avons entendu parlé d’une initiative sociétale, pouvez-vous nous en dire plus ?

Hervé : Vous êtes bien informé ! En effet j’ai un invité d’honneur issu du monde associatif. Il s’agit de Nicolas Rossignol président fondateur de l’association Tout Le Monde contre le Cancer qui crée des actions en lien avec les hôpitaux pour apporter des moments de joie aux enfants atteints du cancer.

J’avais invité Nicolas lors de la première Summer Edition en 2014 et le format avait permis de récolter + de 1 million d’euros de dons en nature à l’association. J’aimerais réitérer l’exploit cette année encore. Car oui l’influence permet aussi de servir de belles causes en leur faisant profiter de la caisse de résonance d’un événement qui réunit des décideurs de haut vol.

En 2018 à l’occasion du 10eme opus nous avions offert une paire de lunettes révolutionnaire à une personne non voyante qui a pu voir pour la première fois grâce à la technologie ! Nous étions tres fiers de cette initiative car la technologie est efficace mais très couteuse.

Influenth : En quoi votre événement constitue de l’influence marketing

Hervé : Réunir autant de décideurs influents permet à mon sens de diffuser les innovations marketing et de permettre à des pairs de s’approprier les nouveaux sujets notamment ceux autour du Web 3 : Metaverse, Cryptomonnaies, NFT… A propos de NFT nous offrirons à chaque participant une œuvre numérique unique qui vaudra peut-être dans les prochains mois ce que vaut la collection Singe.

Influenth : Mais est-ce qu’il reste des places ?

Hervé : très bonne question ! Officiellement non mais nous ne refusons jamais de décideurs (big boss invités) influents… Côté prestataire (partenaire sponsor) nous sommes « sold out » depuis bien longtemps mais si un retardataire veut participer on pourra regarder la pertinence de sa solution et si elle correspond aux attentes des décideurs nous trouverons une solution…

Influenth : Qui faut-il contacter ?

Hervé : Côté décideur Matteo Cimino et côté prestataire Vincent Guinard mais franchement faites très vite !

Influenth : Merci Hervé ! On se retrouve en Grèce alors !

Pour vous connecter à Hervé Bloch sur LinkedIn https://www.linkedin.com/in/hervebloch/

Pour en savoir + sur le format lasummeredition.lesbigboss.fr la société lesbigboss.fr