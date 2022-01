Dès février 2022 la plateforme d’offres d’emploi Facebook Jobs disparaîtra. Annoncée par le groupe Meta, elle ne sera plus disponible excepté en Amérique du Nord.

Facebook Jobs ferme ses portes

Le groupe Meta a annoncé la fermeture de Facebook Jobs dès février 2022 excepté aux États-Unis et au Canada. La catégorie offre d’emploi ne sera plus proposée et sera transformée en catégorie Général. La plateforme va disparaître de l’application Facebook Lite mais également le site web mobile. De plus, l’API Facebook ne sera également plus disponible sur la plateforme, faisant ainsi cesser la diffusion d’offres d’emploi gratuite par le biais d’intégration de partenaires. Les recruteurs auront néanmoins la possibilité de récupérer leurs offres d’emploi pour les confier à des spécialistes de la mise en relation candidats/recruteurs via l’outil d’export de données Facebook. Facebook Jobs conserve ses fonctions aux États-Unis ainsi qu’au Canada. Le groupe annonce que les employeurs auront toujours la possibilité d’utiliser la plateforme afin de créer des annonces et gérer les candidatures. Les candidats, quant à eux, pourront postuler aux annonces et répondre aux offres d’emploi.