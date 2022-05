L’application de rencontre a sollicité 5 TikTokeurs : @chaudlaine, @dash2en1, @gabinlrc, @bourboule et @chloeavecunaccent, pour sa nouvelle campagne sur l’application chinoise. L’objectif pour chaque créateur était de relater une histoire personnelle concernant un échec amoureux. Happn a voulu par cette campagne que chaque personne puisse se retrouver à travers une de ces situations. La phrase « Ça n’arrive pas qu’aux autres », prend alors tout son sens.

La campagne d’Happn sur TikTok

Chaque créateur de contenu s’est approprié le sujet en partageant une histoire personnelle sous forme de storytime comme un amour de jeunesse à qui l’on n’a jamais su partager nos sentiments, un rencard malaisant ou encore une histoire qui s’est mal terminée. Ces 5 TikTokeurs ont partagé leurs histoires de cœur via le hashtag #beautifulfailures. Les vidéos ont réuni plus de 400 000 vues. Le taux d’engagement de la collaboration s’élève à 4,6 %. Happn n’en est pas à sa première campagne sur TikTok. À plusieurs reprises, l’application de rencontre a pris la parole avec des créateurs de contenu sur la plateforme et via le format top View.