À partir du 15 février, le groupe Meta, déploie Facebook News auprès de l’ensemble des utilisateurs en France. C’est un nouvel espace 100 % dédié à l’actualité qui « rassemblera et centralisera les actualités provenant d’un large éventail de sources d’information fiables et pertinentes ».

Facebook News : un nouvel onglet dans l’application Facebook

Déjà mis en place aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, ce nouvel onglet offre aux utilisateurs un emplacement consacré aux actualités garantissant des contenus dignes de confiance et fiables. Pour ce projet et dans le cadre de son engagement continu en faveur du journalisme Meta s’associe à l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG). Grâce à cette étroite collaboration, Meta a pu conclure des accords de partenariat avec plus d’une centaine de médias dans le cadre de Facebook News. Dès son lancement, sont présents des quotidiens nationaux comme 20 Minutes, La Croix, Le Figaro, Le Parisien, ou encore Les Echos ainsi que des quotidiens et hebdomadaires locaux comme (La Dépêche du Midi, La Provence, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, Le Télégramme, Nice-Matin ou Sud Ouest).

Pierre Louette, Président du Groupe Les Echos-Le Parisien déclare : « Cultiver la proximité avec nos lecteurs est une démarche naturelle au Parisien. Elle tient à notre ancrage local, mais aussi à notre capacité à traiter tous les sujets qui feront l’actualité de demain. […] Nous sommes heureux de participer au lancement de Facebook News en France et de contribuer ainsi à promouvoir le journalisme de qualité. »

L’objectif de Meta est de soutenir le journalisme national et local, afin de créer plus de valeur pour les éditeurs qui choisissent d’utiliser ses plateformes pour soutenir leurs objectifs commerciaux. Meta s’associe aussi à des nouveaux médias tels que BFMTV, Capital, Femme Actuelle, Gala, Geo, L’Equipe, L’Express, Libération, RMC et Voici grâce à de nouveaux accords de partenariat. Meta souhaite continuer à intégrer encore plus de partenaires et de contenus à Facebook News dans les prochaines semaines.

Facebook News : comment ça marche ?

Facebook News inclut plusieurs fonctionnalités :

– Les actualités à la « Une » qui sont sélectionnées par une équipe de journalistes indépendants dans le but de permettre aux utilisateurs de suivre l’actualité en temps réel.

– Un contenu personnalisé qui s’appuie sur les actualités qui comptent le plus pour les utilisateurs en fonction de ce qu’ils lisent, partagent et suivent.

– Des sections par thème pour se plonger dans des sujets en particulier (le divertissement, la santé, les sciences et technologies et le sport)

– Des outils de contrôle pour sélectionner des articles, sujets ou éditeurs que les utilisateurs souhaitent voir

-Des « collections » pour approfondir de grands sujets d’actualité.

Meta joue la transparence et l’impartialité

Meta collabore avec Media Services, filiale de l’AFP, son partenaire de curation dédié à Facebook News en France afin d’assurer « une vue d’ensemble équitable des informations publiées par les éditeurs et les diffuseurs, dans une variété de domaines » déclare le groupe. Le contenu de ce nouvel onglet est intelligemment sélectionné par une équipe indépendante de journalistes ayant une solide expérience dans diverses rédactions. Facebook News, conçu pour sensibiliser ses utilisateurs à l’actualité, continuera à évoluer notamment avec des mises à jour, afin d’améliorer ce nouvel espace consacré à l’actualité.