À chaque saison, ses nouveaux candidats. Cette année le groupe M6 a préparé une édition spéciale de Pékin Express. En effet, cette 16ème saison rassemble 6 duos composés de personnalités, créateurs de contenu et d’un de leur proche.

Pékin Express : duos de choc

Tournée au Sri Lanka, cette nouvelle aventure promet d’être époustouflante. Plongées au Sri Lanka, les 6 équipes seront en compétition pour remporter les 50 000 € et le titre de gagnant de cette 16ème édition. Des duos de choc qui se battent pour des associations. Au casting, on retrouve l’ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani et son compagnon, l’humoriste Inès Reg et sa sœur, la journaliste Valérie Trierweiler et sa meilleure amie, le champion paralympique Théo Curin et son agent, les journalistes sportifs Xavier Domergue et Yoann Riou et enfin l’influenceur Just Riadh et son meilleur ami. Tibo InShape et Juju Fitcats n’ont malheureusement pas pu prendre le départ de cette aventure à cause d’un important problème de santé.

Cette saison présente ces personnalités sous un autre angle. Leur découverte du Sri Lanka apportera des moments inoubliables remplis d’émotion, de partage et d’échange, qui font la beauté de l’émission. Ces duos de chocs sont à retrouver tous les mercredis à 21h10 sur M6.