Hier s’est ouverte la première journée de l’Instagram Creators Campus. Un lieu d’exception au cœur de Paris destiné aux créateurs de contenu. Au programme ; workshops, ateliers, rencontres avec les marques, masterclass, etc. Jusqu’au 14 novembre, l’Instagram Creators Campus se veut être un lieu de rencontre et une école ouverte aux influenceurs émergents, créateurs stars et au grand public.

Se former avec les meilleurs

Les clefs pour booster son engagement ? Comment devenir un(e) boss d’Instagram ? Comment créer des reels inspirants ? Comment gérer son business ? Instagram a tout prévu pour aider les créateurs de contenu à développer leur carrière, à booster leur engagement et à stimuler leur créativité. Konbini, Clique TV, créateurs stars (Sally, JustRiadh, Paolalact,…) , marques ou encore directeurs d’agence, les créateurs de contenus sont coachés par des acteurs expérimentés du secteur.

L’objectif d‘Instagram est de permettre aux créateurs de contenus de ressortir grandi de cet évènement. Et pour ceux qui veulent surtout faire du networking et s’amuser, Instagram a prévu une table de ping-pong, un karaoké, DJ set et un terrain de basket dans un décor hautement instagrammable. Plusieurs guests (chanteur, danseur, etc.) sont également attendus et à découvrir tout au long de ces 4 jours.

Ouverture au grand public

Vendredi 12 et samedi 13 de 15h à 19h

Dimanche 14 novembre 13h à 18h

