Le football se mobilise pour venir en aide aux enfants ukrainiens. Pour sa seconde édition du Match des Héros, l’Unicef France s’est associé à la fondation de l’Olympique Lyonnais pour organiser cet événement sportif et caritatif. La rencontre va réunir d’anciennes gloires lyonnaises, des stars du sport, des influenceurs et des rappeurs.

Un match caritatif

Pour la deuxième année consécutive, l’Unicef organise un match au profit des enfants. Le 10 mai prochain au Groupama Stadium, des sportifs et autres personnalités s’affronteront sur un terrain de foot pour un match amical. L’objectif est de lever des fonds pour soutenir les enfants ukrainiens ainsi que leur famille. Il s’agit du deuxième match des héros, après celui qui s’est joué à Marseille le 13 octobre dernier entre les Légendes de l’OM et une équipe de l’Unicef. Une soirée qui a servi à financer un projet dédié à l’éducation en Côte d’Ivoire, soutenu par Didier Drogba.

De son côté, c’est une grande première pour la fondation de l’OL d’organiser un événement d’une telle ampleur. « L’intégralité de la billetterie et les fonds levés lors du dîner de gala seront reversés au programme de l’Unicef et aux actions d’OL fondation en faveur des enfants », a expliqué Maëlle Trarieux, la déléguée générale d’OL Fondation. Cela va être aussi l’occasion pour l’équipe de fêter les 20 ans du premier titre de champion de France remporté par l’Olympique Lyonnais.

Des personnalités attendues

Pour donner davantage de visibilité à cet événement, de nombreuses personnalités ont été invitées. La rencontre va permettre de voir à l’œuvre une équipe légendaire de Lyon, avec notamment des joueurs de 2002 comme Sonny Anderson, Sidney Govou, Edmilson, Patrick Müller ou encore Jérémy Bréchet. Les All Stars de l’OL vont être opposées à une équipe de l’Unicef dans laquelle évolueront Laure Boulleau, Christian Karembeu, Claudio Marchisio, Ludovic Giuly ou encore Nuno Gomes. D’autres personnalités sont également annoncées dans les deux équipes, à l’image de Tony Parker, Jo-Wilfried Tsonga, Ciryl Gane, les influenceurs Zack Nani et Michou, le freestyleur Sean Garnier ou les rappeurs Fianso, Alonzo, Roméo Elvis, Jok’Air et Naps.