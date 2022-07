Comme chaque année, le streamer Zerator organise un événement caritatif : ZEvent. Cet événement est devenu incontournable aussi bien pour les streamers que pour les spectateurs. L’édition 2021 a été un record, rapportant 10 millions d’euros à l’association Action contre la faim grâce aux dons récoltés. En ce début du mois de juillet, Zerator a officialisé l’édition 2022 du ZEvent en annonçant les streameurs présents pour l’événement et le choix de l’association qui recevra les dons récoltés. Cependant, depuis cette annonce, l’édition 2022 fait l’objet de nombreuses critiques dû à l’absence de plusieurs stars du Net et au choix de l’association soutenue qui est accusée de « greenwashing » par les internautes.

L’événement caritatif jugé sur les réseaux sociaux

Adrien Nougaret, plus connu sous le nom de Zerator, a présenté avec ses équipes l’édition 2022 du ZEvent lors d’un Live sur Twitch. Cette nouvelle édition se déroulera du 8 au 11 septembre et réunira une cinquantaine de streamers. Pour cette 7ème édition, c’est l’association GoodPlanet qui a été choisie pour bénéficier des dons récoltés durant ces 4 jours de Live. Cependant, le choix de l’association et l’absence de plusieurs grands streamers ont été fortement critiqués sur les réseaux sociaux.

Une association critiquée

GoodPlanet est une association fondée en 2005 par Yann Arthus-Bertrand. Engagée dans la protection de la planète, cette fondation française, reconnue d’utilité publique, a pour vocation de « sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux environnementaux ». Cependant, la fondation est critiquée par les internautes pour sa participation involontaire ou non à des activités de « greenwashing ». En effet, les propos qu’avait déclarés le fondateur de l’association pour montrer son soutien à la Coupe du Monde au Qatar sont pointés du doigt par les internautes. De plus, l’association est accusée de « greenwashing » à cause de certains de ses partenariats notamment avec le groupe Total Énergie.

L’absence de certains grands streamers

Les internautes sont aussi mécontents de la liste des streamers présents aux ZEvent. Même si cette édition 2022 devrait rassembler de nombreux streamers tels que Domingo, Sardoche, MisterMV, Skyyart et bien d’autres encore, de grandes stars du net manquent à l’appel. En effet, Michou, Inoxtag, Squeezie, Kameto ou encore Gotago ne pourront pas participer à cette édition. Ce qui n’a pas plu aux habitués de l’événement, jugeant la line-up décevante.

Le désarroi de Zerator

Le streameur n’a pu cacher son désarroi face à la situation et a publié un long message pour clarifier les choses.