Twitter teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour créer un tweet à deux. Comme Instagram avec ses publications partagées, Twitter expérimente les tweets collaboratifs. Une nouveauté qui devrait séduire aussi bien les marques que les créateurs de contenu lors des collaborations.

Comment créer un CoTweet ?

En cours d’expérimentation au Canada, en Corée et aux États-Unis pour un nombre limité d’utilisateurs, cette fonctionnalité pourrait être prochainement étendue à l’ensemble des utilisateurs de Twitter si le test est concluant. Ce nouvel outil permet de créer un tweet en commun avec un co-auteur. Le principe est simple pour créer et partager un CoTweet. Il suffit d’éditer un tweet et de sélectionner un autre compte en tant que co-auteur afin de publier le tweet simultanément sur les profils des 2 auteurs. Lorsque l’auteur d’un tweet souhaite créer une publication avec un autre utilisateur, celui-ci va recevoir une invitation qu’il sera libre d’accepter ou de refuser. Un format inédit qui se distingue des autres tweets. Les pseudos et les photos de profil des co-auteurs apparaîtront sur l’en-tête.

Share a Tweet, share the cred. Now testing CoTweets, a new way to Tweet together. pic.twitter.com/q0gHSCXnhv — Twitter Create (@TwitterCreate) July 7, 2022