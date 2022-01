Instagram teste une nouvelle fonctionnalité d’abonnement payant sur la plateforme. Encore en phase de test, la nouvelle fonctionnalité n’est disponible qu’aux Etats-Unis et pour une poignée d’utilisateurs à ce jour. L’objectif premier est de monétiser les contenus des créateurs de contenu.

Instagram soutient le travail des créateurs de contenu

Adam Mosseri, PDG d’Instagram, s’est exprimé au sujet d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait voir le jour d’ici quelque mois « Les créateurs font ce qu’ils font pour en vivre, et il est important qu’ils puissent accéder à des revenus prévisibles, qui ne dépendant pas de l’audience qui varie d’une publication à une autre, inévitablement ». En effet, les abonnements payants étaient déjà une fonctionnalité à laquelle les équipes du réseau social songeaient en novembre dernier. La plateforme officialise aujourd’hui l’arrivée de cette dernière sur vos écrans. Pour le moment, la fonctionnalité est en phase de test aux États-unis et est accessible pour 10 créateurs de contenu, à savoir : @sedona._, @elliottnorris, @lonnieiiv, @bunnymichael, @alanchikinchow, @jackjerry, @jordanchiles, @donalleniii, @alizakelly et @kelseylynncook.

Les sélectionnés peuvent alors déterminer le prix mensuel pour accéder à différents types de contenu et accéder au bouton « Subscribe » qui s’affiche sur leur compte. Le montant pour s’abonner pourrait varier entre 0,99$ et 99,99$. Ainsi, en souscrivant un abonnement pour le créateur de contenu de votre choix vous accéderez à des Lives et stories exclusives ainsi qu’à un badge abonné distribué par les créateurs afin d’identifier les souscripteurs. Enfin, les contenus exclusifs, les Lives et les Stories seront identifiables grâce aux icônes violettes.