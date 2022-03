Le concept de l’upcycling ? Revaloriser des matériaux ou objets démodés ou abîmés, afin de les transformer en quelque chose de plus beau ou plus utile, et surtout, de leur éviter de passer par la case poubelle. Une manière de limiter son impact écologique, mais aussi de faire des économies. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes prônent ce nouveau mode de consommation.

Les réseaux sociaux s’investissent dans le recyclage

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Si cette célèbre citation de Lavoisier date du 18e siècle, elle peut tout autant être le slogan des adeptes de l’upcycling. Sur le réseau social TikTok, le hashtag #upcycling enregistre 6,3 milliards de vues, et #upcycledclothing (« vêtements surcyclés ») près de 91 millions. Des comptes y sont entièrement dédiés à l’art du surcyclage. Parmi eux, celui de Tristan Detwiler, jeune homme aux 197 700 abonnés qui transforme des tissus anciens en vêtements de mode ou encore Paige Sechrist, suivie par plus de 340 900 personnes, capable de transformer une veste de sport en un sac tendance. Ces rois de l’upcycling sont capables de transformer et de redonner vie à des tissus et vêtements informes en des pièces désirables et tendances. Ils prouvent qu’avec un peu de créativité, l’on peut être stylé pour trois fois rien. L’upcycling marche aussi pour tous les types d’objets, un meuble, un outil du quotidien : aucun domaine n’est laissé de côté !

Promouvoir une mode circulaire et engagée

Ces dernières années, avec l’explosion de la mode éthique et la prise de conscience générale autour des dérives de la fast-fashion, l’upcycling séduit de plus en plus de marques. Aidés par les réseaux sociaux, des petits créateurs, mais également des grandes plateformes jusqu’à de grandes marques de luxe, communiquent et s’orientent vers ces moyens de consommation plus responsables, uniques et durables.

Sephora, célèbre chaîne de produits cosmétiques, désire aller plus loin dans sa démarche écologique. L’enseigne propose une opération recyclage en offrant 20 % de réduction sur l’achat d’un nouveau parfum si vous rapportez une bouteille de parfum vide. Les initiatives anti-fast ne cessent de fleurir, la célèbre marque de lingerie, Etam, a développé ses engagements concernant le cycle de vie de ses produits. Dans le cadre de son programme RSE “We Care”, la marque collecte et trie les soutiens-gorge dont ses clientes ne veulent plus. Ces produits connaîtront ensuite une seconde vie : ils bénéficieront soit à des femmes en difficulté, soit entreront dans un circuit de recyclage. Les clientes reçoivent 10 % de réduction sur l’achat d’un soutien-gorge en faisant cette bonne action.

Les applications qui valorisent et recyclent vos produits

Économiser les ressources naturelles, participer à la réduction des déchets en décharge, réduire le gaspillage ou encore gagner de l’argent… que de bonnes raisons d’entrer dans l’upcycling ! Les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à ces mouvements également et ont appris à consommer différemment plus tôt, en allant en friperie ou en utilisant les applications de seconde main comme Vinted ou Vestiaire Collective. La seconde main et l’upcycling sont voués à prospérer et devenir un acteur important de la consommation.

Wetri, we try, we win

Valoriser les produits des consommateurs, c’est le défi que 2 jeunes entrepreneurs lillois veulent relever avec la création de l’application Wetri. La première application de recyclage qui vous permet d’agir pour la planète tout en gagnant de l’argent. Disponible sur iOS et Android, Wetri offre une solution globale de valorisation des déchets ménagers en répondant aux besoins des différents acteurs concernés par l’économie circulaire. Grâce à cette solution innovante, leurs clients recycleurs accèdent à des gisements de déchets qualitatifs, massifiés chez leurs clients commerçants qui profitent d’une génération de trafic en magasin. De leur côté, les utilisateurs de l’application gagnent en pouvoir d’achat en se voyant récompensés pour leur engagement écoresponsable.

L’utilisation de Wetri est simple :

– Il faut d’abord rechercher le produit qu’on souhaite recycler parmi les offres Wetri de l’application

– Ensuite, il s’agit de déposer les produits dans l’un des points de collecte commerçants référencés sur l’application, comme des soutien-gorge dans la boutique ETAM à Paris Bastille. Les points de collecte sont présents sur l’ensemble du territoire national

– Enfin, la justification du dépôt est essentielle pour pouvoir gagner des points sur l’appli Wetri. Les points acquis peuvent être transformés en cartes cadeaux, en cash ou en dons pour des actions solidaires.