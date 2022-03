Data.ai dévoile son classement des applications les plus téléchargées dans le monde au Q1 2022. Le trio de tête n’a pas changé depuis 2021, Instagram conserve sa première place suivie par TikTok et Facebook. Un premier trimestre très positif pour le marché mondial des applications mobiles qui représente 33 milliards de dollars de dépenses sur l’App Store et Google Play.

Les applications font la course

La ferveur des abonnements aux applications alimente la croissance. Depuis son lancement en 2007, l’économie des applications mobiles a connu une trajectoire ascendante.Le dernier rapport trimestriel du marché mondial de Data.ai montre qu’elle peut maintenir une croissance remarquable. L’étude fait le classement des applications en 3 catégories : les applications les plus téléchargées, les applications générant le plus de dépenses de la part des utilisateurs et les applications affichant le plus d’utilisateurs actifs par mois.

Parmi les mouvements notables du nombre de téléchargements dans le monde, Snapchat gagne 2 places tandis que Facebook Messenger en perd 3 passant de la 5ème à la 8ème place. Avec la continuité de la crise sanitaire, l’application de visioconférence Zoom se hisse à la 10ème place. En ce qui concerne les applications générant le plus de dépenses de la part des utilisateurs, TikTok reste le leader suivi de YouTube. Enfin, les plateformes du groupe Meta sont les 4 premières applications affichant le plus d’utilisateurs actifs par mois.