Accompagnée par l’agence Mozoo et l’agence 4YOU, NIVEA a lancé sa première campagne TikTok autour de sa gamme de produits phares NIVEA Creme. Nivea a sélectionné le duo de TikTokeurs Whoxver et Miky Killa pour porter la campagne baptisée La Vie en Bleu.

NIVEA Creme fait ses premiers pas sur TikTok

TikTok fait désormais partie des réseaux sociaux les plus populaires. C’est une application unique, avec un succès qui prend appui sur la créativité des contenus, l’authenticité, les chorégraphies ainsi qu’un mécanisme de challenge singulier. Avec un fort potentiel en termes de viralité, ce réseau social est une opportunité pour les marques d’accroître leur audience, mais encore faut-il maîtriser les codes de la plateforme.

C’est pourquoi, NIVEA, accompagnée de 4YOU et Mozoo, s’est entourée du duo d’influenceurs « danseurs » Whoxver aux 2,1 millions d’abonnés et Miky Killa aux 137 100 abonnés sur TikTok, pour créer une chorégraphie autour du produit NIVEA Creme.

“Pour cette première collaboration avec NIVEA sur TikTok, notre mission a été de penser une campagne publicitaire qui s’appuie sur les recettes qui font le succès de la plateforme – l’authenticité, l’inspiration ou encore le sur-mesure – tout en insistant sur l’universalité des usages de leur produit NIVEA Creme” explique Benjamin Bergé chez Mozoo.

Avec cette campagne, NIVEA mise sur la danse, marqueur historique de TikTok, outil de célébration, de joie, d’expression corporelle et de partage pour mettre en avant sa gamme NIVEA Creme. Le tout sur un fond bleu, une couleur pop qui reprend l’identité de la marque et qui est synonyme d’évasion et de symbole de fidélité et de fraîcheur.