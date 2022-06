Les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, ou encore TikTok développent de plus en plus une stratégie tournée vers l’e-commerce. Cette pratique se définit par l’usage de fonctionnalités des plateformes sociales à des fins d’achats. Pour déterminer les habitudes d’utilisation des réseaux sociaux des Français pour l’achat de produits ou services, Capterra, la plateforme de comparaison de logiciels et d’avis, a mené une étude auprès de 998 Français.

Les Français et le shopping sur les réseaux sociaux

Selon les chiffres de notre étude, 27 % de l’ensemble des personnes interrogées utilisent chaque jour leurs réseaux sociaux pour rechercher des informations sur les entreprises ou les marques, et un pourcentage égal de répondants indiquent au moins le faire de façon hebdomadaire. Pour le marché français, le shopping sur les réseaux sociaux est une tendance en développement. En effet, 29 % déclarent avoir déjà acheté quelque chose via les réseaux sociaux et 25 % affirment ne jamais l’avoir fait mais indiquent être intéressés. Si l’on regarde de plus près, la génération Z est celle qui représente le potentiel d’acheteurs le plus important, avec 43 % des répondants de cette catégorie d’âge ayant déjà acheté par le biais d’une plateforme sociale, et 31 % étant intéressés.

Parmi les répondants ayant déjà effectué leur shopping via les réseaux sociaux, 72 % déclarent l’avoir fait par le biais de Facebook, et 36 % via Instagram. Si les deux applications du groupe Meta regroupent la majorité des achats effectués, les utilisateurs ont également recours aux services de TikTok avec 16 % ou encore Snapchat avec 14 % pour faire l’acquisition de produits ou services. Cependant lorsque l’on fait la comparaison par génération, c’est bien Instagram qui remporte l’adhésion des plus jeunes, la génération Z : 37 % disent avoir utilisé ce réseau social pour faire du shopping en ligne. On peut également noter grâce aux résultats de cette enquête que l’utilisation de TikTok, réseau bien plus récent, est de plus en plus utilisé. Parmi les consommateurs interrogés, 29 % déclarent avoir déjà réalisé des achats via les réseaux sociaux, et 52 % indiquent avoir choisi de finaliser leur achat en étant redirigés vers le site externe de l’entreprise.

4 pôles de dépenses

En ce qui concerne l’acquisition de services et produits réalisés par les acheteurs sur les réseaux sociaux, quatre pôles de dépenses se détachent :

– La mode et l’habillement (37 %)

– La maison et la décoration intérieure (30 %)

– Le bien-être et la cosmétique (24 %)

– Le voyage et les loisirs (24 %)

Si la possibilité de payer directement sans quitter l’application de réseaux sociaux est encore en cours de déploiement pour la France, 40 % des personnes ayant déjà réalisé des achats sur les plateformes sociales se disent intéressées par ce principe.

Les contenus qui influencent les Français quant à l’achat sur les réseaux sociaux

Pour 47 % des répondants, ce sont les publicités des marques qui les influencent quant à leurs achats sur les réseaux sociaux. Pour 31 % ce sont les influenceurs et pour 25 % d’entre eux ce sont la recommandation d’un proche.

Les méfiances des Français face à cette nouvelle méthode de consommation

Même si le shopping en ligne et sur les réseaux sociaux séduit de plus en plus de consommateurs et d’autant plus les jeunes générations ce qui représente une grande opportunité pour les entreprises qui voudraient se développer sur les plateformes. Les consommateurs émettent tout de même des craintes. 52 % des répondants s’inquiètent quant à la sécurité de leurs données sur les plateformes, 42 % ne souhaitent pas que leurs activités soient suivies, 39 % craignent que leur achat ne soit pas réel (arnaques), 37 % ne veulent pas donner leurs données personnelles aux réseaux sociaux et 31 % se méfient des liens malveillants sur lesquels ils pourraient cliquer.

Toutes les informations récoltées dans le cadre de l’étude sont disponibles sur ce ICI