Selon le Digital Report 2022, l’application chinoise regroupe près de 17,5 millions d’utilisateurs français. Les audiences sur TikTok sont plus matures, ce qui suscite un fort intérêt pour les médias traditionnels. Toujours selon l’étude de We Are Social et Hootsuite, 70 % des utilisateurs de TikTok France ont plus de 18 ans.

Une plateforme attractive et plus mature

Aujourd’hui, on retrouve une grande diversité dans les contenus proposés sur TikTok. Les contenus pédagogiques et informatifs ont émergé en masse ces derniers mois sur l’application. Le réseau social souhaite que ses utilisateurs soient des acteurs des mouvements culturels et des changements, c’est pourquoi TikTok propose un éventail de contenus riches. À titre d’exemple, le hashtag #ukraine cumule plus de 30 milliards de vues, le hashtag #présidentielle2022 cumule quant à lui, 263 millions de vues. C’est donc grâce à ces paramètres que les médias traditionnels comme Le Parisien, Le Monde ou encore France Info, s’investissent sur l’application chinoise et développent petit à petit des contenus sur leur propre compte TikTok.

@franceinfo regroupe 240 000 abonnés et 4,7 millions de j’aime sur TikTok. Le média à un rythme de 2 publications par jour, avec un contenu qui décrypte l’actualité. Leur stratégie s’axe sur la lisibilité de leur compte avec des vignettes de couverture travaillées à chaque vidéo et un sous-titre percutant. France Info catégorise ses vidéos dans une douzaine de rubriques. @leparisien avec 211 000 abonnés et 2,6 millions de j’aime, le compte TikTok de ce média diffuse des contenus d’actualité. Contrairement à France Info, Le Parisien propose davantage de contenus avec du texte et une voix off qui raconte l’information. @lemondefr cumule 574 600 abonnés et 6,5 millions de j’aime. Ce géant des médias, habitué à réaliser des articles de fond a été obligé de s’adapter aux codes de TikTok. Très populaire sur l’application grâce à sa ligne éditoriale et à la diversité de ses contenus en format court.