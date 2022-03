Après avoir développé « Creator Dashboard », Twitter semble travailler sur une nouvelle option de « récompenses » pour les tweets. Ce nouvel outil de monétisation va permettre aux créateurs de générer des revenus à partir de leur contenu.

Des cadeaux virtuels

TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et Twitch ont tous des dispositifs différents de monétisation et certains se sont déjà lancés dans les « cadeaux virtuels ». Sur TikTok, les cadeaux virtuels sont un moyen pour les spectateurs de réagir aux vidéos des créateurs afin de montrer leur appréciation du contenu. Activer l’option des cadeaux pour les créateurs, est un moyen d’obtenir des diamants sur TikTok qui peuvent ensuite être échangés contre de l’argent avec la plateforme. Facebook quant à lui, a créé la fonctionnalité « Étoiles Facebook », qui permet de monétiser le contenu vidéo et audio des créateurs. Les spectateurs peuvent acheter des Étoiles et les envoyer aux créateurs pendant un Live, sur des vidéos précédemment diffusées en direct pour lesquelles les Étoiles étaient activées ou pendant une diffusion en live dans un salon audio. La valeur en Étoiles de chaque cadeau est mentionnée lors de son achat. Lorsqu’un cadeau est offert, il est présenté sous forme d’animation dans la discussion. Chaque fois qu’un créateur reçoit une Étoile, Facebook lui verse 0,01 $ (USD).

Twitter is working on Tweet Awards pic.twitter.com/4b8MSeIWNh — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 11, 2022

Comme l’on peut l’apercevoir dans cette image, Twitter va avoir probablement le même objectif que ces concurrents, en offrant un autre moyen, plus engageant, de faire des dons aux créateurs. Les utilisateurs de Twitter vont pouvoir grâce à l’icône de cadeau dans la barre de fonctions inférieure du tweet, attribuer « une récompense » en fonction de chaque tweet individuel.