Kantar dévoile les résultats d’une nouvelle étude sur “Le Pouvoir de TikTok” et notamment la pertinence de la plateforme pour les marques. Le rapport se base sur l’analyse des contenus générés pour les marques par les utilisateurs de l’application (UGC – User Generated Content) et particulièrement via les Hashtag Challenges. Influenth vous présente 6 faits importants qui ressortent de l’étude.

La puissance de TikTok

1 – TikTok est une application unique en son genre. C’est d’abord une plateforme où l’on vient se divertir et qui donne à chacun l’opportunité de devenir un créateur de contenu. Le format court et les mécanismes de challenge stimulent continuellement la créativité des utilisateurs.

2- Les créateurs de contenu sont la clef d’une campagne efficace sur TikTok. Les “Hashtag Challenges” les plus réussis impliquent que les marques travaillent de concert avec les Créateurs pour identifier les tendances qui résonnent auprès de la communauté. Par exemple, le #BeatsDaisyChallenge, de la marque audio Beats et du créateur Ashnikko a été vu 5,2 milliards de fois, ce qui démontre l’impact considérable que peut avoir une collaboration avec les créateurs TikTok.

3- La musique donne le ton sur l’application. Une bonne bande son peut transformer une campagne en succès international. Ainsi, au Royaume-Uni, le Hashtag Challenge #GlowingOut de River Island a mis en avant un son personnalisé pour la campagne, qui a fait partie intégrante de son succès.

4- Les campagnes TikTok peuvent raccourcir le tunnel de conversion. Les utilisateurs participant aux Hashtag Challenges achètent les marques avec lesquelles ils interagissent sur l’application. Le rapport Kantar des campagnes TikTok souligne que les Hashtag Challenges de marques génèrent une augmentation de 5,1 % de la notoriété assistée de la marque, contre 2,8% d’après la norme Kantar. De même, cette mesure démontre également une augmentation de 3,4% de l’association des messages (vs. 2,8 %), de 4,6 % de la préférence de marque (vs. 1,8 %) et de 3,2 % concernant l’intention d’achat vs. 1,8 % toujours selon les normes Kantar.

5- Les Hashtag Challenges commencent à avoir un impact sur les comportements hors ligne. Les marques trouvent de nouvelles façons d’impliquer les consommateurs au-delà du défi lui-même. Elles enrichissent le parcours client et le font passer de la prise de conscience à la considération, voire à l’achat. Les marques peuvent être plus percutantes durant des temps forts tels que le Black Friday, Halloween ou Noël.

6- Utiliser TikTok comme partie intégrante de l’écosystème marketing. Dans le cadre d’une campagne 360, TikTok peut attirer des publics plus difficiles à atteindre, ce qui permet aux

marques de se démarquer auprès de plusieurs générations de consommateurs.