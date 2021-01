L’année 2020 marque un tournant dans l’histoire du réseau social chinois. Adoptée par un public très jeune à ses débuts, la plateforme se démocratise à présent et bénéficie d’une large audience. Avec le lancement cette année de TikTok For Business, TitkTok a séduit de nombreuses marques en France. Prêt-à-porter, téléphonie, gaming, automobile, grande distribution, beauté ou encore les plus grandes maisons de luxe, les marques ont investi la plateforme. Et chacune a su adopter les codes de la plateforme pour imaginer des campagnes originales et créatives. Flashback d’une année résolument créative.

À l’assaut de la communauté TikTok

TikTok propose désormais aux marques et agences médias des formats de communication puissants et innovants. Ils permettent notamment de créer un engagement fort et une relation durable avec sa communauté. En outre, les marques font partie intégrante de l’expérience utilisateurs. Les formats de communication proposés sont non intrusifs et valorisent une expérience interactive, positive et co-créatrice inédite. Générer du trafic, renforcer ou construire une image de marque, développer les ventes, fédérer une communauté ou concevoir du contenu, les marques trouvent sur TikTok des formats inédits, pertinents et créatifs.

5 campagnes qui ont cartonné en 2020 :

Asus

#CreateWithAsus

Une campagne créée pour accompagner le lancement du Asus Vivobook S14. Pour cela, ASUS s’est associé à VICE Media afin de développer une campagne autour d’un Branded Hashtag Challenge. Le défi invitait les utilisateurs à copier ou à créer leurs propres mouvements de danse basés sur une chorégraphie accrocheuse et sur une musique personnalisée créée avec le Vivobook S14.

Résultats ? Plus de 250 M de vidéos vues, plus de 82 K participants au hashtag challenge et un taux de clic de près de 24 % !

Veet

#Etéliberté

La marque Veet a proposé un Branded Hashtag Challenge, #EtéLiberté, et invitait la communauté TikTok à célébrer la liberté, la diversité et le bonheur en montrant leur meilleur look. Veet encourage ainsi les utilisateurs à montrer leur transformation estivale, au sortir du 1er confinement.

Résultats ? Plus de 256 M de vidéos vues, plus de 159 K participants au hashtag challenge et un taux d’engagement de 14 % !

Lipton

#LiptonGénérationTri

Une campagne menée pour promouvoir la nouvelle bouteille Lipton fabriquée à partir de plastique recyclé à 100 % et montrer à la Gen Z l’importance du recyclage. Lipton a lancé #LiptonGenerationTri avec des créateurs populaires sur la plateforme afin de multiplier ses points de contacts, avec notamment @joyca, @safir, @hectorlevrai et @tonydsts. Tous ont appelé leur communauté à montrer leurs interprétations les plus créatives du recyclage et du tri des déchets.

Résultats ? 257 M de vues, 110 K vidéos créées et un taux d’engagement de 14 % !

La redoute

#LaRedouteChallenge

Une campagne conçue pour découvrir les nouveaux modèles de la collection Automne/Hiver, et accroître la notoriété de la marque. La Redoute souhaitait trouver de nouveaux talents bruts mais aussi faire tomber les barrières. Appelée #LaRedouteChallenge, les utilisateurs doivent partager un moment créatif, authentique et inspirant. La campagne a rendu la beauté superflue en affirmant que cela n’avait pas d’importance, et qu’un seul critère doit être rempli : la créativité. Il suffit d’être soi-même. C’était le tout premier casting sur TikTok.

Résultats ? Plus de 255 M de vidéos vues et 112 K participants !

Balenciaga

#Balenciaga

La Maison de couture a créé une campagne sur TikTok à l’occasion des fêtes de fin d’année afin d’accroître sa notoriété et sensibiliser une nouvelle audience. Balenciaga s’approprie le format TopView et l’a utilisé pour guider les utilisateurs vers sa boutique en ligne. Cette annonce, réalisée sur le thème de l’espace, mêlait un style emblématique à un message clair pour donner envie à la communauté d’en découvrir davantage. Elle est devenue la première maison de couture de luxe à s’approprier le format TopView sur TikTok.

Résultats ? Plus de 25 M de vidéos vues et un taux de clic de 18 % !