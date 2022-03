TikTok devient le partenaire officiel de la 75e édition du Festival de Cannes. Un événement culturel emblématique réunissant les plus grandes stars mondiales. Confidentiel, engagé, cinéma d’auteur, cinéastes émergents comme confirmé ; le Festival de Cannes met en lumière le meilleur du cinéma international. Pour célébrer ce partenariat inédit et pour faire rayonner la créativité des œuvres au format court, TikTok, organise une grande compétition mondiale de films baptisée #TikTokShortFilm.

TikTok monte les marches du Festival de Cannes

Chaque année en mai, la ville de Cannes passe sous les feux des projecteurs. Avec le Festival, la ville s’impose comme une référence dans le cinéma. Onze jours de strass, de paillettes, de 7ème Art, d’émotions et autres moments mémorables. À l’occasion de cette 75e édition, TikTok et le Festival de Cannes annoncent leur partenariat exclusif. Cette collaboration apporte une perspective nouvelle au Festival de Cannes grâce à des contenus qui embrassent les codes TikTok en s’appuyant sur l’imagination des créateurs présents. TikTok est un lieu d’expression créative qui permet à chacun de partager, ou de découvrir, des histoires en vidéo. TikTok va faire découvrir sous un angle singulier, les coulisses du Festival, la montée des marches ou des rencontres avec des artistes. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde, TikTok va offrir à cet événement une large visibilité.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec TikTok qui nous permettra de partager la magie du Festival avec une audience plus large et mondiale, mais tout autant cinéphile […] Grâce à cette collaboration – qui s’inscrit dans un désir de diversifier notre public – nous pourrons partager les moments les plus inspirants du Festival et en apporter une perspective nouvelle au travers du regard des créateurs TikTok. C’est avec hâte et curiosité que nous attendons de découvrir tout ça ! », déclare Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival de Cannes.

Une nouvelle compétition #TikTokShortFilm

TikTok est la destination incontournable pour les vidéos mobiles au format court. Pour tout le 7e art, TikTok, c’est aussi une scène ouverte sur le monde où acteurs, doubleurs, producteurs, réalisateurs, etc., se retrouvent pour partager leur passion.

Pour encourager la création audiovisuelle, TikTok lance une compétition internationale, #TikTokShortFilm. Pour participer rien de plus simple ! Du 15 mars au 8 avril, la communauté et les inconditionnels de cinéma sont invités à réaliser et publier sur TikTok une création originale au format de 30 secondes à 3 minutes. Par la suite, un jury composé de professionnels du cinéma et créateurs TikTok va sélectionner 3 gagnants pour les catégories Grand Prix, Meilleur Script et Meilleur Montage. Ces 3 talents vont être conviés au Festival de Cannes 2022 pour voir leurs créations projetées et vont être récompensés lors d’une cérémonie, recevant leur prix des mains de Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival de Cannes. Chaque lauréat va recevoir une dotation, de 10 000 € pour le prix Grand Prix et 5 000 € pour le Meilleur Script et Meilleur Montage afin de les aider dans leurs futures réalisations cinématographiques.