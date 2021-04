Les outils interactifs tels que Live Room, les sondages, les questions, etc, sont des outils très appréciés par les utilisateurs. Avec « Remix », Instagram entend ajouter cette touche de magie collaborative à l’univers Reels. Il s’agit en effet de donner aux membres de la communauté davantage de moyens créatifs et divertissants pour émerger sur la plateforme et réagir aux tendances. Nul doute que Instagram s’inspire largement de son concurrent TikTok, reste à voir si cela va prendre aussi bien que les Reels.

Comment cela fonctionne ?

Il suffit de sélectionner une Reel > cliquer sur « … » en bas à droite de l’écran > sélectionner « Remixer ce Reel » . L’écran se divisera alors en deux : d’un côté la Reel originale et la vidéo enregistrée par l’utilisateur.

Une fois enregistrée, les membres de la communauté pourront contrôler le volume de la vidéo originelle et de leur propre vidéo mais ils pourront également ajouter des voix-off. Pour éditer le volume des vidéos, il suffit de cliquer sur « … ». Cliquer sur l’icône du microphone en haut pour ajouter de la voix off.

Pour information, seul les Reels mis en ligne après cette mise à jour pourront être associé à l’option « Remix ».

Quelques exemples de comptes à surveiller dans les jours à venir pour découvrir cette fonctionnalité : @theogordy, @kaarl_on, @leajplf, @iamfionaoslo