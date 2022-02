We Are Social et Hootsuite nous dévoilent les chiffres clés concernant la France après avoir publié leur Digital Report 2022.

Des Français toujours plus connectés

La France, recense 65,51 millions de personnes et comptabilise 60,92 millions d’internautes soit 93 % de la population. Les Français sont très connectés avec 52,60 millions d’utilisateurs sur les réseaux sociaux soit, 80,3 % de la population, 5h34 de temps passé en ligne par jour par utilisateurs français, dont 2h19 via leur mobile et 86,5 % des utilisateurs accèdent à Internet via leur mobile.

Internet est une source d’information importante pour les Français, 70,5 % des Français utilisent Internet pour s’informer. Les raisons pour lesquelles les internautes français utilisent Internet sont multiples. En grande majorité, les Français (70,5 %) se servent d’Internet pour trouver des informations. 60,6 % des internautes disent l’utiliser pour rechercher comment faire certaines choses (recettes ou tutoriels). Les raisons « suivre les actualités et les événements actuels », ainsi que « rester en contact avec ses amis et sa famille » sont presque à égalité, avec respectivement 59,9 % et 59,3 %.

Facebook et Messenger en tête des médias sociaux les plus utilisés

En 2022, les Français consacrent 5h34 de leur temps par jour en ligne, soit 3 minutes de moins qu’en janvier 2021. Cependant, avec la montée en puissance des médias sociaux, les Français passent 5 minutes de plus par jour sur les réseaux sociaux soit au total 1h46 par jour. Facebook et Messenger dominent le classement des médias sociaux les plus utilisés. En effet, le groupe Meta arrive en tête du classement avec ses 4 principales plateformes. Ainsi, 73,2 % des internautes français utilisent Facebook, tandis que 59,5 % utilisent Messenger. WhatsApp clôture le podium (55,7 %) et Instagram arrive en 4ème position du classement (54 %). Snapchat se classe en 5ème position devant TikTok.

Le rapport révèle le temps passé par mois sur les applications des réseaux sociaux pour les utilisateurs français d’Android. On découvre ainsi que les internautes passent plus de 21 heures par mois sur l’application TikTok. C’est celle qui connaît la plus forte hausse : +22 % par rapport à janvier 2021. Par ailleurs, les Français passent 13h sur Facebook, 11,9h sur YouTube, 8,5h sur Instagram et 5,4h sur WhatsApp.

Les médias sociaux sont une mine d’or pour le mix marketing. Le rapport souligne le potentiel d’audience publicitaire des principaux réseaux sociaux en France et nous donne un aperçu du nombre d’utilisateurs pouvant être touchés par une campagne marketing sur les différents réseaux sociaux :

– YouTube : 52,60 millions d’utilisateurs

– Facebook : 31,35 millions d’utilisateurs

– Instagram : 26,55 millions d’utilisateurs

– LinkedIn : 23 millions d’utilisateurs

– Snapchat : 24,20 millions d’utilisateurs

– TikTok : 17,48 millions d’utilisateurs

– Pinterest : 11 millions d’utilisateurs

– Twitter : 10 millions d’utilisateurs

La place du mobile en France

Selon le rapport, les utilisateurs français passent 3 heures et 33 minutes sur leur smartphone chaque jour. Le nombre d’applications téléchargées entre janvier et décembre 2021 est de 2,08 milliards.

Les Français achètent dans le cadre d’applications mobiles ou in-apps, cela représente 2,25 milliards de dollars. En s’appuyant sur le classement App Annie, établis sur l’année 2021, voici les 10 applications excluant les jeux les plus téléchargées en France :

1.TousAntiCovid

2.WhatsApp

3. TikTok

4. Instagram

5. Doctolib

6. Shein

7. Facebook

8. Snapchat

9. Uber Eats

10. Vinted

Le rapport de We Are Social et Hootsuite est un véritable trésor. Toutes les informations récoltées dans le cadre de l’études sont disponibles sur ce ICI