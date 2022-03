Le marketing d’influence représente désormais 13,8 milliards de dollars, soit 20 fois plus qu’en 2015. Les marques n’hésitent plus à faire appel aux agences d’influenceurs pour promouvoir leurs marques. Toutefois, il reste un défi de taille : trouver des talents issus de la diversité pour créer des campagnes publicitaires qui reflètent le monde d’aujourd’hui.

Black’influencers Agency

C’est dans ce contexte que l’entrepreneure et écrivaine franco-congolaise Marie-Inaya Munza a lancé Black’influencers Agency en 2021, la première agence en France à promouvoir des talents 100 % issus de la diversité. Le concept cartonne, les talents de l’agence collaborent déjà avec les plus grandes enseignes : Nocibé, Shein, Jovani, Asos ou encore Quechua. En collaborant avec l’un des talents de Black’influencers Agency, les marques valorisent leurs produits et leur image de marque, tout en développant leur croissance.

Une démarche authentique qui profite à tous

Les influenceurs de l’agence sont tous issus de la diversité. Ils sont sélectionnés parmi des mannequins, Youtubeurs, sportifs, speakers et blogueurs. L’inclusion est devenue un facteur de performance et d’attractivité pour les entreprises : les sociétés inclusives génèrent jusqu’à 30 % de CA en plus par salarié selon le cabinet Deloitte. C’est aussi un formidable levier pour se démarquer de la concurrence. Marie-Inaya Munza, la fondatrice de Black’influencers Agency, est une authentique ambassadrice de la diversité ! « Paris, ma ville de cœur, est cosmopolite ! C’est elle qui m’a vu grandir et qui m’a acceptée telle que je suis. C’est cette valeur d’inclusion que je veux contribuer à promouvoir, y compris avec mon agence. », souligne l’entrepreneuse. Désormais, Black’influencers Agency a l’ambition de porter le message de la diversité au-delà des frontières de la France : d’ici un à deux ans, la fondatrice souhaite ouvrir plusieurs agences en France, puis en Europe.