À l’aube du second tour de la présidentielle, les prises de parole concernant les programmes des candidats sont de plus en plus scrutées par les électeurs. L’éducation, la retraite, le pouvoir d’achat et la sécurité sont les sujets phares de ces élections. L’équipe de We Act For Good, le programme de WWF, le Fond Mondial pour la Nature, demande que les questions autour de l’environnement soient davantage présentes lors des débats. Pour remettre ces questions au cœur des discussions, WWF a décidé de lancer une campagne de marketing d’influence durant cinq mois.

Un programme environnemental

De plus en plus d’applications se développent pour mobiliser les citoyens à réaliser des actions environnementales. We Act For Good est une application gratuite créée par WWF pour encourager les utilisateurs à avoir un comportement éco responsable. Pour ce faire, l’équipe a imaginé 500 défis répartis en plusieurs catégories : « bien manger », aller « vers le zéro déchet », « se déplacer », « optimiser l’énergie » et pratiquer le « do-it-yourself ». Plus de 31 000 adresses y sont également répertoriées pour permettre aux consommateurs de se tourner vers les bons commerces. Pour mettre un peu plus l’accent sur l’application, WWF s’est entouré de sept ambassadeurs. Les personnalités à avoir été sollicités par l’organisme sont : Erika Fleury, Alias Louise Blog, J’aurais pu m’appeler Marcel, Morgan Guillon, Emi just life, Transition green et My slow life green. Tous sont déjà engagés dans la protection de l’environnement et veulent montrer que grâce à cette application l’on peut agir. « Ces petites actions au quotidien ne demandent pas grand-chose mais peuvent changer beaucoup » a expliqué Erika Fleury dans une publication.