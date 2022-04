Twitter veut personnaliser les notifications envoyées à ses utilisateurs. Pour cela, la plateforme a annoncé dans une série de tweets réalisée par Jay Sullivan, le chef de produit grand public, l’acquisition d’une entreprise appelée Open Back.

Pour améliorer sa croissance, Twitter veut personnaliser les notifications de ses utilisateurs. « Les meilleures notifications push amènent les gens aux conversations qui les intéressent sur Twitter. Mais les notifications non pertinentes sont une distraction. Avec des millions de personnes visitant Twitter via des notifications chaque jour, nous voulons qu’elles soient opportunes, pertinentes et engageantes », indique le responsable. Open Back est une plateforme mobile qui aide les applications à obtenir un meilleur niveau d’engagement grâce à un contrôle des notifications push qui se fait sur l’appareil de l’utilisateur. Désormais, Twitter va compter sur le savoir-faire d’Open Back pour inciter les utilisateurs à revenir sur le réseau social plus souvent. Par ailleurs, le fait que la gestion des notifications par cette startup se fait localement va être un plus en matière de confidentialité.

3/ OpenBack and their talented team joining Twitter will help us improve our ability to deliver the right notifications at the right time, in a way that puts people’s privacy first. We’re thrilled to have them join the flock and look forward to seeing their impact. Welcome! 🙌

— Jay Sullivan (@jaysullivan) April 12, 2022