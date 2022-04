En 2022, la politique est, plus que jamais, commentée sur les médias sociaux. Les candidats à la présidentielle ont d’ailleurs investi les plateformes sociales durant leur campagne. Sur les réseaux sociaux, le premier tour de l’élection présidentielle a généré plus de 4,3 millions de messages, un record. Jamais un scrutin n’avait généré autant de messages et de commentaires sur les réseaux sociaux. Cela représente une hausse de 8 % par rapport au premier tour de la présidentielle de 2017.

Un record de posts

Grâce aux données analysées par la plateforme Visibtain, 4 329 027 posts ont été partagés sur les principaux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube ce dimanche 10 avril, à propos du premier tour de l’élection présidentielle. Si l’ensemble des plateformes a été pris en compte, Visibrain précise que 98 % des posts sont issus de Twitter. Le nombre de posts correspondant aux différents candidats reflète de manière assez juste leur classement lors de ce premier tour. Emmanuel Macron, le président sortant, a généré 1 665 805 posts à son sujet, suivi par Marine Le Pen candidate d’extrême droite avec 1 038 072 posts et Jean-Luc Mélenchon, le candidat du parti « La France Insoumise » avec 830 366 posts. Alors qu’Éric Zemmour a été, ces dernières semaines, le candidat dont on a parlé le plus sur les médias sociaux juste derrière Emmanuel Macron, il chute à la 4e position du classement pour le 1er tour.