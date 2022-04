Ce 20 avril dernier, presque toutes les chaînes télévisées ont retransmis en direct le débat du second tour de la présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Contrairement à il y a 5 ans, le débat a pu également être visionné sur Twitch. L’objectif : inciter les jeunes à voter au second tour.

Des streamers devenu commentateur du débat politique

Quatre streamers ont eu les droits de retransmission de cet événement sur Twitch. Il s’agit d’Hugo Décrypte, de Samuel Etienne, de Jean Massiet et de Sardoche. Les streamers sont devenus l’espace de quelques heures des commentateurs de débat politique sur leur chaîne respective. L’exercice s’est annoncé plus compliqué que prévu, car la majorité du temps, les quatre streamers se sont tus. En effet, avec les échanges sans interruptions des deux candidats, ils n’ont pas pu réagir de vive voix aux réponses de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Seul Jean Massiet, habitué à ce genre de live, a su trouver des moments de répit pour prendre la parole et réagir. Pour les autres, l’espace commentaire leur permettait d’interagir tout de même avec les viewers.

Des audiences importantes

Les audiences sur Twitch ont été très concluantes, la soirée a été très suivie malgré le manque de dynamisme dans les lives. D’après les chiffres partagés par Favikon, Sardoche arrive en première position avec 880 000 vues cumulées et un pic à 146 000 spectateurs. En seconde place, nous retrouvons Hugo Décrypte avec 675 000 vues cumulées et un pic à 75 000 spectateurs. Vient ensuite Samuel Etienne avec 420 000 vues cumulées et un pic à 32.000 spectateurs. Enfin, Jean Massiet a réuni 280 000 vues cumulées et un pic à 25.000 spectateurs.