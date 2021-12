Instagram annonce le lancement de synthèse vocale et modificateur de voix sur les Reels, de quoi concurrencer le réseau social chinois TikTok.

Comment utiliser ces outils ?

Le réseau social du groupe Meta, intègre ainsi aux Reels deux nouvelles fonctionnalités : la synthèse vocale et le modificateur de voix. Le réseau déclare : « Nous savons que l’utilisation du son et de l’audio est l’un des aspects les plus amusants de la création d’un Reel. Nous lançons donc aujourd’hui deux nouveaux outils audio appelés Voice Effects et Text to Speech ». La synthèse vocale permet notamment aux personnes aveugles ou malvoyantes d’entendre le texte inséré dans une vidéo. Vous avez ainsi la possibilité d’ajouter une voix robotisée qui lira le texte. Pour ce faire, créez ou importez une vidéo via l’onglet Reels, ajoutez ensuite du texte, cliquez dessus puis sur les 3 points qui s’affichent, appuyez sur Text-to-Speech et sélectionnez la voix que vous voulez pour lire votre texte. Voice Effect, quant à lui, est dédié à l’amusement et l’expression de la créativité. Il vous suffit de vous rendre de nouveau sur la caméra Reels, créez ou importez une vidéo, cliquez sur l’icône note de musique, sélectionnez Effets puis choisissez votre modificateur de voix. Parmi eux : Hélium, Géant, Robot, Annonce ou Chanson