Instagram fait de nombreux changements sur sa plateforme ces derniers temps afin de donner une meilleure visibilité aux créateurs et aux marques présents sur la plateforme. Après avoir lancé des balises d’identification et la fonctionnalité collaboration, l’application donne la possibilité à l’ensemble des utilisateurs d’étiqueter des produits sur leurs posts.

Cette fonctionnalité disponible pour le moment aux États-Unis va permettre aux utilisateurs de taguer les produits des marques sur leurs publications. Cette fonctionnalité accessible auparavant uniquement aux comptes entreprises ou de créateurs certifiés va être disponible pour l’ensemble des utilisateurs « au cours des prochains mois » affirme Instagram. Instagram avec ce nouvel outil démontre son engagement dans le secteur de l’e-commerce. Une fonctionnalité avantageuse pour les entreprises. Les utilisateurs vont faire de la publicité gratuite aux commerçants, sans obtenir une contrepartie pécuniaire si une personne achète l’un des produits qu’ils ont tagués. Du côté des professionnels, ils recevront une notification à chaque fois qu’un utilisateur va étiqueter l’un de leurs produits. Ils vont aussi avoir la possibilité de contrôler qui marque leurs produits et vont pouvoir supprimer les tags qui ne leur plaisent pas. Les entreprises peuvent également choisir de désactiver les balises.

Everyone can now tag products on @Instagram.

Rolling out in the US over the next few months, product tags make it easier for people to share and discover products from brands and small businesses they love. pic.twitter.com/H5JxrKuSuU

