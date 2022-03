Depuis quelques mois déjà, Instagram propose l’outil collaboration qui permet de poster une même publication sur deux profils distincts.

Un outil collaboratif

Conçue pour partager une même publication sur deux profils Instagram différents, la fonctionnalité est idéale pour les collaborations entre les influenceurs et les marques. Disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme, cette fonctionnalité est limitée à une collaboration entre 2 utilisateurs maximum. L’outil collaboratif permet d’éviter les publications en doublon et augmente la portée du post. Tous les likes et commentaires sont communs aux deux profils, c’est-à-dire celui qui poste et celui qui est identifié.

Comment utiliser cette fonctionnalité ?

Seuls les comptes publics peuvent créer une publication en collaboration. Cette nouveauté n’est pas accessible aux comptes privés, mais ils peuvent être invités par des comptes publics pour collaborer. Pour créer un post en collaboration avec quelqu’un, il suffit de se rendre dans le menu de création de posts, de cliquer sur l’icône + qui est située en haut à droite du fil d’actualité Instagram. Il faut ensuite choisir « publication », sélectionner une photo, vidéo ou Reels et cliquer sur « suivant » jusqu’à arriver sur le menu d’identification. Arrivé à cette étape, il reste à choisir « identifier des personnes » et de cliquer sur « inviter un collaborateur ». Les utilisateurs peuvent ajouter le contact qu’ils souhaitent et valider en cliquant sur « Terminer ». Ils doivent appuyer sur partager pour valider leur post et l’envoyer à leur collaborateur afin qu’il donne son accord de publication.

Libre d’accepter ou de refuser cette collaboration

La publication du post en collaboration est publiée seulement lorsque l’utilisateur identifié accepte l’invitation de collaboration envoyée. Les utilisateurs sont libres d’accepter ou de refuser la collaboration. Lorsqu’ils acceptent l’invitation reçue, ils doivent cliquer sur « Afficher l’invitation » dans leurs messages privés. Ils vont avoir accès à une interface de présentation montrant la publication concernée et ainsi, appuyer sur le bouton « Consulter » pour valider la publication en confirmant qu’ils sont d’accord.

S’ils souhaitent refuser une collaboration, ils sélectionnent l’onglet « Arrêter de partager » et valident en cliquant dessus une seconde fois. Attention, tout refus de collaboration entraîne une suppression de la publication. Même si ce refus est une erreur, il n’y a pas de retour en arrière. Dès l’instant où la collaboration est validée par les 2 utilisateurs, la publication est mise en ligne et tous les abonnés des 2 collaborateurs peuvent voir la publication dans leur fil d’actualité.