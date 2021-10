Pour clore la conférence TikTok World, parlons e-commerce. TikTok a lancé il y a quelques semaines TikTok Shopping ; une suite de solutions, de fonctionnalités et d’outils publicitaires pour permettre aux marques et aux marchands de nouer un lien avec leurs audiences.

Concilier communauté, divertissement et commerce

TikTok Shopping permet aux commerçants de plus en plus nombreux présents sur l’application de booster leurs ventes, leur visibilité et leur croissance.

– Direct Integration: les marchands peuvent télécharger des produits et piloter toutes les étapes du cycle de vente directement sur la plateforme, de l’expédition aux commandes, en passant par les points de vente.

– Partner Integration : pour les marchands qui souhaitent travailler avec un partenaire commercial tiers, Shopify, Square, Ecwid et PrestaShop sont désormais disponibles sur la plateforme.

– Product Links : les marques peuvent promouvoir un ou plusieurs produits directement depuis une vidéo TikTok organique, redirigeant les utilisateurs à des fiches produits au chargement instantané.

– LIVE Shopping : les marques peuvent échanger en direct et en temps réel avec leur communauté, et partager des liens dynamiques pointant vers des produits et services.

– Collection Ads* : les marques peuvent intégrer aux publicités vidéo des fiches produits personnalisées.

– Dynamic Showcase Ads* : les marques peuvent proposer aux utilisateurs des publicités personnalisées et ciblées, en fonction de leurs centres d’intérêt.

*Les solutions disponibles en France sont indiquées avec un astérisque.