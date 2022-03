Les utilisateurs de la plateforme utilisent leur Feed Instagram pour différentes raisons, qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux créateurs dans les posts suggérés ou suivre l’actualité des comptes qu’ils suivent. Instagram présente aujourd’hui « Favoris » et « Abonnements », deux nouvelles façons d’afficher le contenu dans son Feed.

Une expérience personnalisée et contrôlée

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Instagram souhaite rendre l’expérience utilisateur encore plus personnalisée en permettant aux membres de sa communauté de façonner leur Feed. La plateforme veut aussi donner plus de contrôle à ses utilisateurs, afin qu’ils puissent rapidement voir ce qui les intéresse le plus. Pour utiliser les fonctionnalités “Favoris” et “Abonnements”, il suffit d’appuyer sur le logo Instagram dans le coin supérieur gauche de l’application depuis le Feed pour sélectionner le mode de visualisation que l’utilisateur souhaite appliquer.

L’affichage avec le mode “Favoris” permet ainsi de voir les publications les plus récentes d’une liste de comptes spécifiques sélectionnés par l’utilisateur, comme ceux de ses meilleurs amis ou encore de ses créateurs de contenus préférés. Instagram spécifie « qu’aucun membre de la communauté ne sera averti lorsqu’ils seront ajoutés ou supprimés de cette liste ». L’utilisateur va pouvoir ajouter jusqu’à 50 comptes dans sa liste, et apporter des modifications à cette liste à tout moment. Les publications des “Favoris” vont apparaître en priorité dans le Feed principal. L’option “Abonnements” met, quant à lui, en avant les publications des personnes suivies par l’utilisateur. Les fonctionnalités “Favoris” et “Abonnements” vont permettre d’afficher les posts par ordre chronologique. « Nous continuerons à développer des fonctionnalités telles que « Favoris » et « Abonnements » pour vous donner plus de choix et de contrôle sur ce que vous voyez, et contribuer à rendre le temps que vous passez sur l’application plus intentionnel. », déclare Instagram dans son communiqué.