Dans le cadre de son engagement à assurer la protection des enfants, la plateforme américaine travaille actuellement sur la fonctionnalité « Family Center » pour permettre aux parents de voir l’activité de leurs enfants sur Snapchat.

Plus de contrôle

Cette fonctionnalité est en cours de développement et son nom n’a pas encore été officiellement annoncé par Snapchat. Cette nouveauté va offrir aux parents une meilleure visibilité sur les personnes avec lesquelles leurs enfants interagissent et sur les paramètres de confidentialité. Cette fonctionnalité va inclure un centre d’information ainsi que des outils pour aider les parents à assurer la sécurité de leurs enfants. Après Instagram qui renforce la sécurité auprès des plus jeunes, c’est au tour de Snapchat d’agir. Ce nouveau projet est dirigé par Jacqueline Beauchere, la nouvelle responsable mondiale de la sécurité des plateformes de l’entreprise.

Si la plateforme n’a pas encore officialisé cette fonctionnalité, Evan Spiegel, le PDG de Snapchat, a donné plus de détails lors d’une interview « Family Center » : « Je pense que la façon dont ce service est construit favorise vraiment une expérience sûre, quel que soit l’âge que vous avez, mais nous ne commercialisons jamais notre service aux personnes de moins de 13 ans. ».