On ne va pas se mentir, le succès fulgurant de l’application TikTok est source d’inspiration et ce n’est pas Facebook qui dira le contraire. L’entreprise de Mark Zuckerberg lance BARS, une application dédiée aux futurs talents du rap et qui rappelle le réseau social chinois.

BARS, le futur tremplin des nouveaux rappeurs ?

Sur BARS, les utilisateurs peuvent créer et publier des vidéos de rap grâce à des fonctionnalités comme les effets audio ou encore la suggestion de rimes. Les rappeurs en herbe peuvent également choisir parmi les centaines de rythmes créés par des professionnels, puis rédiger leurs propres paroles et enfin enregistrer une vidéo.

Les vidéos peuvent durer jusqu’à 60 secondes et peuvent ensuite être enregistrées sur votre pellicule ou partagées sur d’autres réseaux sociaux. Il y a également un « mode Challenge » disponible ou le freestyle est de mise avec une aide : des mots suggérés automatiquement par l’application.

Niveau interface et format, BARS s’inspire largement de son concurrent chinois. À rappeler que TikTok est déjà devenu un tremplin pour les artistes en quête de succès. De Lil Nas X à Wejdene, l’application a propulsé des artistes inconnus du grand public sur le devant de la scène. Reste à voir si BARS saura séduire les jeunes artistes.