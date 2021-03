À compter du 1er mars, Instagram lance une nouvelle fonctionnalité : « Live Rooms » permettant de réunir jusqu’à 4 participants simultanément durant un Live.



Toujours plus de Live

Le Live est l’un des formats les plus plébiscités par les utilisateurs depuis l’année dernière. C’est pourquoi Instagram permet désormais à ses utilisateurs de débattre et d’échanger en Live avec davantage de participants. Jusqu’à présent les Lives s’organisaient en duo, il sera désormais possible de passer de 2 à 4 participants simultanément.





Un espace d’échange, de partage et de créativité

Avec cette nouvelle fonctionnalité, créateurs, artistes et membres de la communauté pourront proposer de nouveaux formats d’échanges créatifs. Talk shows, podcasts ou tout simplement des sessions d’échanges Live avec leur communauté. Les outils visant à garantir une expérience positive aux utilisateurs tels que le signalement, la possibilité de bloquer ou encore les filtres de commentaires seront également disponibles.

Comment ça marche ?

Pour lancer une « Live Room », il suffit de :

– Swiper à gauche sur l’écran d’accueil pour ouvrir la caméra, puis sélectionner l’option Live.

– Ajouter un titre et cliquer sur l’icône « Rooms » pour y ajouter des participants via les demandes de participations au Live ou à l’outil de recherche de profils.

La possibilité sera offerte d’ajouter 3 invités de manière simultanée dès le début du Live ou progressivement au cours de la diffusion.