Très populaires sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram ou encore Snapchat, les stories vont prochainement débarquer sur TikTok et seront directement intégrées dans les « Pour toi ».

Matt Navarra, consultant en médias sociaux, a partagé ce mardi 18 janvier la nouveauté des stories sur TikTok finalement insérer au flux « Pour toi » largement apprécié par les utilisateurs. En effet, dans son post Twitter nous pouvons apercevoir l’apparence que pourrait bien prendre cette nouveauté. Les stories seront visibles via un swipe à partir des « Pour toi » et identifiables à l’aide d’un anneau encerclant la photo de profil comme pour les Lives. De plus, chaque utilisateur aura accès à une interface d’enregistrement dédiée spécialement pour les stories. TikTok devrait ainsi proposer une interface de création pour ses stories intitulée “Quick”. Cette dernière permet la prise de photo, vidéo ou d’importation de média à insérer directement dans votre story. Des effets et outils visuels sont également à prévoir. Actuellement en phase de test sur une poignée de comptes, la fonctionnalité doit arriver peu à peu pour l’intégralité des utilisateurs.

NEW! TikTok has made big changes to TikTok Stories

– TikTok Stories now show up in FYP feed instead of the stories side bar

– You can now see anyone’s stories, not just those from people you follow

