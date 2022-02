Facebook Messenger, l’application de messagerie appartenant au groupe Meta, vient d’annoncer une nouvelle mise à jour concernant la durée des messages vocaux et le mode éphémère.

De (très) longs messages vocaux sur Messenger

Dans un communiqué, Facebook a annoncé le lancement de nouvelles options d’enregistrement pour les messages audio sur Messenger. Facebook Messenger allonge ainsi la durée d’enregistrement des messages vocaux jusqu’à 30 minutes. Les utilisateurs pourront rejouer leur message vocal avant de l’envoyer, le mettre en pause, le supprimer ou encore reprendre l’enregistrement. Avec ces nouveautés, Facebook Messenger vient concurrencer WhatsApp ayant adopté aussi il y quelques mois, de nouvelles fonctionnalités pour ses messages audio.

Le “Vanish mode” enfin disponible pour tous les utilisateurs

Le “vanish mode”, à savoir les messages éphémères sur Messenger, est à présent accessible à l’ensemble des utilisateurs. Déployé en novembre 2020 la fonction n’était disponible qu’aux Etats-Unis. En activant ce mode, il est possible de partager des memes, GIFs, réactions et autocollants éphémères. Il vous suffit d’ouvrir une conversation existante et de balayer vers le haut pour utiliser ce mode, l’arrière-plan devient alors noir. Pour repasser en conversation classique, il suffit de balayer à nouveau vers le haut.