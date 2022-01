Le rappeur Orelsan est devenu la star du réseau social professionnel LinkedIn suite au succès du lancement marketing de son nouvel album « Civilisation ».

Un marketing de génie

Le rappeur Orelsan s’est érigé en maître du marketing grâce à sa stratégie hors pair. Ça commence avec la sortie de son documentaire sur Prime Video intitulé « Montre jamais ça à personne ». Le film contient des rushs inédits des débuts de carrière de l’artiste. Le documentaire est arrivé sur la plateforme un mois avant la sortie de son quatrième album. De plus, le rappeur a souhaité proposer quinze versions de son disque au design différent. Une occasion pour ses fans d’avoir plusieurs modèles uniques. Des CDs qui se revendent déjà sur eBay pour plusieurs milliers d’euros. Au total, son album comptabilise 338 463 ventes en physique et plus de 100 millions d’écoutes sur Spotify. Le rappeur est devenu un sujet incontournable sur LinkedIn et a même été qualifié par le président Emmanuel Macron de « sociologue ». Les paroles de ses chansons ainsi que sa stratégie marketing ont beaucoup fait parler d’eux sur la plateforme et ont suscité l’intérêt d’un grand nombre de chefs d’entreprise. On retrouve ainsi sur le réseau une multitude de commentaires à son sujet : « commercialement parlant, ils ont tué le game », « un coup marketing simple mais très efficace », « ce lancement est historique ».

Une vision dystopique de la société

Orelsan reprend dans son album des questions populaires, beaucoup commentées et discutées sur le réseau. Tarik Chakor, maître de conférence et spécialiste des passerelles entre le monde du rap et de l’entreprise, explique « C’est un album qui a eu un énorme écho, et qui a presque fait plus hors du monde du rap qu’à l’intérieur […] Que l’album soit massivement repris sur LinkedIn, ça ne m’a donc pas étonné tant que ça, parce que c’est le retour d’un artiste de premier plan ». Cette popularité sur LinkedIn en a surpris plus d’un lorsqu’on connaît le rôle qu’il incarne et l’image qu’il se donne au quotidien. Tarik Chakor ajoute alors « Il n’a jamais défendu de vision entrepreneuriale, c’est plus le petit de la famille qui envoie tout péter et qui a une vision très désabusée de la société, comme on peut le voir dans « Suicide social » ou « Seul avec du monde autour » ». Qualifié de petit prince des réseaux sociaux, Orelsan réalise un lancement définitivement réussi pour son dernier album.