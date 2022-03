La diffusion de contenus audio est en pleine croissance partout dans le monde. Les plateformes investissent dans ce nouveau format. Dernièrement, le réseau professionnel LinkedIn, a lancé « LinkedIn Podcast Network ». Conscient de l’essor du marché de l’audio, YouTube veut convaincre les podcasters de produire et diffuser des vidéos sur sa plateforme.

Des podcasters sur YouTube, mais à quel prix ?

De nombreux YouTubeurs se sont lancés sur les plateformes de podcasts. Si Apple Music et Spotify sont les services les plus en vue sur ce marché, un autre concurrent de taille a révélé son intention de se lancer dans le secteur des podcasts. YouTube, le populaire site vidéo appartenant à Google, veut inciter les podcasters et les réseaux de podcasts à s’intégrer à sa plateforme. Pour ce faire, le site offre 50 000 dollars de financement aux podcasters individuels et entre 200 000 et 300 000 dollars pour subventionner les réseaux de podcasts. Si cette stratégie fonctionne, elle permettra à YouTube d‘attirer des programmes plus étoffés, d’augmenter son offre globale de podcasts et de développer son audience. Le site d’hébergement vidéo a définitivement pour ambition de devenir un acteur de poids sur le marché des podcasts.

Ces dernières années, l’univers des podcasts a d’ailleurs connu une véritable explosion. La clé : il s’agit d’un moyen de communication accessible à tous. Les podcasts couvrent un large éventail de sujets dans des styles variés. Les chiffres le confirment : en 2020-2021, deux nouveaux podcasts ont été créés chaque minute dans le monde, soit 17 000 par semaine.