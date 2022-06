Webedia Creators a récemment dévoilé le lancement d’un nouveau projet. L’équipe a travaillé sur un baromètre mensuel pour déterminer les créateurs de contenu français qui ont enregistré les meilleures performances durant le mois écoulé. Juste après cette annonce, Webedia Creators a publié son premier classement pour le mois de juin.

Le baromètre de l’influence

Webedia Creators a partagé son premier classement pour le mois de juin. L’équipe a réalisé un top 10 qui est à télécharger sur le site de l’entreprise. Pour réussir à réaliser ce classement, des données ont été analysées continuellement tels que l’augmentation du nombre d’abonnés ainsi que le taux d’engagement. Ce classement a été pensé pour aider les marques à découvrir les profils les plus intéressants du moment.

Le classement de juin

Pour cette étude, plus de 69.000 profils français ont été scrutés. Pour déterminer celui qui a le mieux performé au cours de ces dernières semaines, un minimum de 25 publications ont été analysées avec attention. Pour déterminer les grands gagnants du mois, Webedia Creators a pensé un top 10 pour la partie abonnement, et un second pour le taux d’engagement. Pour la première catégorie, les influenceurs sélectionnés ont pour la moitié d’entre eux attiré plus de 100.000 nouvelles personnes sur leur profil Instagram. Sur le podium, vous pouvez retrouver Debbrah World suivi par Martial Gt et en troisième position Just Riadh. Pour la seconde partie, c’est encore Debbrah World qui se positionne à la première place avec une progression de 2451 % de son taux d’engagement. Il est suivi par Sacha Dl avec + 1925 %, puis par Christopher le motivé avec + 1509 %, un candidat de télé-réalité.