TikTok ne cesse de valoriser les artistes grâce à des programmes comme SoundOn ou des TikTok Live. La musique a une place très importante sur le réseau social. La communauté TikTok est d’ailleurs invitée à découvrir en exclusivité les 14 titres de MOTOMAMI, le nouvel album de Rosalia. La chanteuse sera en live sur la plateforme ce vendredi à 19h via son compte. L’auteure-compositrice-interprète, va présenter un show unique, véritable expérience visuelle et immersive.

Une artiste qui bouleverse les codes

Ce spectacle, présenté sur le compte officiel @Rosalia promet d’être exceptionnel. Entièrement filmé avec des smartphones, ce TikTok Live est un évènement à ne pas manquer. Véritable artiste qui bouleverse les codes, Rosalia a conceptualisé et créé elle-même ce show, réalisé ensuite par STILLZ. À la suite du Live, la chanteuse va offrir à sa communauté un moment de partage grâce à une session de questions-réponses. Les utilisateurs via le hashtag #ROSALIAMOTOMAMI vont pouvoir poser des questions à la chanteuse sur TikTok. L’artiste espagnole aime utiliser la plateforme pour partager sa créativité et son quotidien. La communauté TikTok se souvient encore des lives de Coldplay ou encore de Theweeknd.

MOTOMAMI est le prochain album de la chanteuse, disponible le 18 mars dans le monde entier via Columbia Records. Rosalia a déjà partagé 3 titres de l’album, « Chicken Teriyaki », « SAOKO » et « LA FAMA » avec The Weeknd. Ces titres ont tous rencontré un succès critique et commercial immédiat. Alors rendez-vous ce vendredi 18 mars à 19h00 pour vivre l’expérience MOTOMAMI LIVE sur TikTok.