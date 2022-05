C’est dans un message adressé à ses partenaires que Facebook a annoncé la nouvelle. Dès le 3 juin prochain, Facebook a décidé d’abandonner ses services de podcasts et de salons audio moins d’un an après leurs lancements. Les Soundbites, une fonctionnalité similaire à TikTok permettant de créer des extraits audios courts, vont également cesser leurs activités.

Une concurrence trop forte et de nouvelles priorités

Moins d’un an après son lancement, Facebook arrête son service audio. Ces nouvelles fonctionnalités audios n’ont pas eu le succès escompté par la plateforme. Il faut dire que Meta, la société mère du réseau social, s’est positionnée sur un marché encombré. Difficile de rivaliser avec des plateformes déjà bien ancrées dans le monde du podcast. Fin 2020, Amazon a racheté la plateforme de podcasts Wondery. Quant à Spotify, elle reste le leader incontesté du marché. Cela n’a laissé à Facebook que très peu de place pour évoluer. Pour Facebook, les podcasts ont été aussi difficilement monétisables, ce qui a déçu les créateurs de contenu.

Il semble que l’attention de Meta soit désormais tournée vers le metavers et le potentiel des mondes virtuels. Autre priorité pour le groupe : les Reels son format de vidéos courtes qui a pour objectif principal de concurrencer directement TikTok, et de retenir les créateurs sur ses applications principales : Instagram et Facebook.