Devant l’inaction de la plateforme envahie de live frauduleux, un compte baptisé GirlPoweuz a décidé d’agir en montant un groupe de justiciers pour traquer les arnaqueurs jour et nuit.

De plus en plus d’arnaques

D’après une étude du cabinet Data.ai, c’est sur TikTok que les internautes dépensent le plus d’argent avec un record de 840 millions de dollars au cours du premier trimestre 2022. Un réseau fructueux mais rempli d’arnaques. Depuis quelques mois, un étrange ballet s’est mis en place sur la section live de TikTok. Toute la journée jusque tard dans la nuit, des TikTokeurs parfois mineurs se relaient pour proposer aux utilisateurs des « pièces » soi-disant gratuites, la monnaie de TikTok, en échange de petits cadeaux virtuels. Bien évidemment, il s’agit d’une arnaque. Ces arnaqueurs reçoivent bien des cadeaux de la part d’internautes crédules mais n’envoient jamais vraiment leurs pièces en échange.

Les justiciers de TikTok

C’est pourquoi, le compte GirlPoweuz s’est mis à chasser ces arnaqueurs et faire fermer leur compte. L’objectif : monter une « task force » qui va se relayer 24h sur 24 sur la plateforme et surveiller les lives afin de les signaler auprès de TikTok. Pendant plusieurs semaines, GirlPoweuz et une vingtaine de followers motivés vont donc « liver » durant des heures en cherchant les comptes s’adonnant aux arnaques. Avec ces actions de « nettoyage », GirlPoweuz soulève l’inefficacité des outils de modération de TikTok.