TikTok lance « SoundOn » pour aider les artistes n’ayant pas encore de label derrière eux, à développer et à construire leur carrière. Avec ce nouveau programme, les artistes vont pouvoir gagner en visibilité et percevoir plus rapidement des revenus. Une plateforme tout-en-un pour les futures étoiles montantes de la musique.

Un outil pour se faire un nom dans le milieu de la musique

Cette plateforme de promotion et de distribution de musique lancée par TikTok, permet aux artistes de développer leur base de fans, d’exploiter leur créativité et de faire entendre leur musique dans le monde entier. TikTok conçoit SoundOn pour donner la possibilité aux artistes nouveaux et inconnus de lancer leur carrière et se faire un nom dans le milieu de la musique.

« Les nouveaux artistes et créateurs musicaux constituent une communauté dynamique au sein de TikTok et SoundOn est conçu pour les soutenir alors qu’ils font les premiers pas de leur carrière. […] Nous sommes très enthousiastes à l’idée de faire émerger et de propulser de nouveaux talents et de voir comment SoundOn contribuera à une industrie musicale mondiale de plus en plus diversifiée et en pleine croissance. », a déclaré Ole Obermann, responsable mondial de la musique chez TikTok.

Après une période de test, SoundOn est désormais disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Indonésie, par la suite d’autres pays vont avoir accès à ce programme. De nombreux artistes se sont déjà inscrits sur la plateforme. SoundOn offre de belles opportunités comme signer des contrats d’enregistrement ou d’édition, travailler avec des co-scripteurs, percevoir des revenus ou encore avoir les conseils d’experts et de l’équipe d’artistes SoundOn.

Déjà un succès

La plateforme permet aux artistes de télécharger leur musique directement sur TikTok et de commencer à percevoir des redevances lorsque cette musique est utilisée. SoundOn verse 100 % des redevances aux créateurs de musique la première année et 90 % par la suite, et fournit une série d’outils promotionnels et de soutien comme l’explique TikTok dans un communiqué. Des stars telles que Muni Long, Abby Roberts ou encore Chloe Adams sont parmi les premières à s’inscrire et à connaître le succès.