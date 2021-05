Le groupe Coldplay donne rendez-vous à ses fans sur Tiktok pour une performance intimiste. L’objectif ? Collecter des fonds et sensibiliser à la campagne de lutte contre la pauvreté des enfants.

Un concert engagé

Le célèbre groupe britannique Coldplay a choisi TikTok pour offrir à ses fans un concert en direct le lundi 24 mai à 20h. Ce concert intimiste et exclusif se jouera à l’occasion du Red Nose Day (la journée du nez rouge). Il permettra de récolter des fonds au profit de l’association Comic Relief qui œuvre pour assurer la sécurité, la santé, l’éducation et l’autonomie des enfants à travers le monde.

Coldplay soutient depuis longtemps le Red Nose Day, notamment en ayant créé Game of Thrones : The Musical en 2015, un sketch humoristique de 12 minutes avec le casting de la série, qui a été visionné plus de 30 millions de fois.

« Je suis vraiment ravie d’avoir Coldplay sur la plateforme, en direct, pour soutenir le Red Nose Day 2021 et offrir aux fans du monde entier cette expérience incroyable », a déclaré Alison Moore, PDG de Comic Relief US. « C’est une énorme opportunité pour le Red Nose Day de collecter des fonds bien nécessaires pour lutter contre la pauvreté des enfants. » « C’est à la fois une occasion unique pour la communauté mondiale TikTok d’apprécier leur musique, mais aussi de collecter des fonds au profit d’une organisation caritative qui fait un travail exceptionnel pour les enfants à travers le monde. » a déclaré Ole Obermann, Global Head of Music chez TikTok.

Pour assister au concert, rendez-vous le 24 mai à 20h sur le compte officiel TikTok de Coldplay