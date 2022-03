Fidèle à sa couleur préférée, la poupée Barbie de Léna Situations porte un joli tailleur jaune et des escarpins noirs. Le tout accompagné par 2 accessoires fétiches de la créatrice de contenus, un appareil photo et son Refresha citron vert chaque jour chez Starbucks. Cette Barbie fait partie de la gamme « Role Modes », où 12 femmes inspirantes mondialement connues ont été sélectionnées pour être immortalisées en poupée.

Célébrer la diversité

Aux antipodes de la Barbie originale blonde pulpeuse, les poupées Barbie de la collection spéciale « Role Models » mettent à l’honneur des personnalités féminines célèbres. Cette série a pour objectif « d’accroître l’accès aux modèles féminins, d’inspirer et d’encourager les générations futures à croire en leurs rêves et de soutenir les femmes à entreprendre. Barbie s’est engagée à contribuer à renforcer la confiance et le potentiel illimité des filles du monde entier. », déclare Mattel dans un communiqué. L’entreprise américaine Mattel s’est associée à l’ONG Inspiring Girls pour rendre hommage à 12 femmes en créant à chacune une Barbie à leur effigie. La YouTubeuse Léna Mahfouf fait partie de cette prestigieuse collection aux côtés de la créatrice de mode Lan Yu, Shonda Rhimes productrice et réalisatrice ou Ari Horie, fondatrice du Women’s Startup Lab. Avec cette collection, Mattel veut casser les codes et s’imposer comme une marque de jouets moderne.