Pinterest propose aux marques une nouvelle façon d’inspirer leur public de manière créative grâce à deux formats publicitaires : les annonces Idées et les annonces Idées avec partenariat rémunéré.

De nouveaux moyens pour les annonceurs et les créateurs d’inspirer

Ces deux formats publicitaires visent à permettre aux marques d’amplifier leur visibilité et leur notoriété, notamment en établissant des partenariats durables avec des créateurs. En parallèle, Pinterest lance un nouvel outil de partenariat rémunéré pour les créateurs, qui leur permet de taguer facilement les marques partenaires. Ces nouveaux formats et outils sont désormais disponibles dans plus de 30 pays à travers le monde.

Les annonces Idées

Les annonces Idées se présentent comme un format immersif et multipages. Pinterest propose ainsi aux marques d’apporter du contenu enrichi à leurs images et à leurs vidéos postées sur la plateforme. Via l’option « Plus », située en dessous d’une image ou d’une vidéo sur Pinterest, les utilisateurs de la plateforme peuvent ainsi visiter le site de la marque, accéder à des descriptions détaillées ou encore consulter la liste détaillée des ingrédients ou des matériaux, par exemple. Le but est d’offrir aux consommateurs toutes les informations dont ils ont besoin et amplifier le contenu de marque. Les annonces Idées ne font pas qu’inspirer, elles aident également les marques à se démarquer sur la plateforme. Les utilisateurs qui ont vu des annonces Idées sont, en effet, 59 % plus susceptibles de se souvenir de la marque. Les marques peuvent ainsi amplifier leur contenu auprès de plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels sur Pinterest.

Les annonces Idées avec partenariat rémunéré

Les annonces Idées avec partenariat rémunéré, les marques peuvent s’associer aux créateurs. Pinterest souhaite ainsi favoriser la mise en relation des annonceurs avec les créateurs, afin de leur proposer des opportunités de partenariat. Ce format permet aux marques de partager un contenu collaboratif auprès d’une cible plus large, qui s’étend au-delà de la communauté des créateurs de contenu. Il offre également la possibilité aux marques de mesurer les performances publicitaires sur la plateforme. Grâce au nouvel outil de partenariat rémunéré, les créateurs peuvent désormais identifier les marques partenaires directement dans leur contenu pour mettre en valeur la sponsorisation. Le nom de la marque apparaît ainsi sous le pseudo du créateur avec la mention « Partenariat rémunéré ».