Ces dernières semaines, Pinterest a intensifié ses partenariats pour placer les médias au cœur de sa stratégie de contenus. Ainsi, la plateforme a noué en mai dernier une collaboration avec Cuisine Actuelle à travers la série de contenus « Ceci n’est pas… » qui propose aux utilisateurs de la plateforme des recettes en trompe-l’œil gourmandes et étonnantes. De nouveau, Pinterest a fait une belle annonce. Le réseau social a dévoilé un partenariat sur plusieurs années avec le média Tastemade.

Un partenariat d’envergure mondiale et pluriannuel

Pinterest vient de dévoiler un partenariat stratégique d’envergure mondiale et pluriannuel « de plusieurs millions de dollars » avec le média Tastemade, spécialisée dans les contenus culinaires, de décoration ou encore de voyage. Il s’agit du premier partenariat d’une aussi grande ampleur entre les deux acteurs, ayant pour ambition de « développer l’écosystème des créateurs, d’enrichir la production de contenus et d’accélérer le live streaming sur Pinterest », comme l’indique le communiqué de presse. L’équipe de Tastemade a été sollicitée pour imaginer de futures Épingles idées, mais également de nouvelles émissions en direct. Des programmes vont être produits dans au moins huit langues différentes, dans les studios internationaux de Tastemade.

📢 Pinterest et @tastemade s’associent pour développer leur écosystème de créateurs, enrichir la production de contenus et accélérer le live streaming dans le monde entier 🎉 https://t.co/vWHS8dRUn7 pic.twitter.com/NtiNBH8Vop — Pinterest France (@PinterestFR) June 14, 2022

50 nouvelles émissions en ligne

Dans le cadre de cette collaboration, 50 nouvelles émissions seront lancées sur Pinterest TV. Bien-être, gastronomie, voyage, mode, beauté, santé, parentalité, animaux… Les émissions abordent diverses thématiques et vont être accessibles en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Les contenus en direct mettront l’accent sur le live shopping. Cette stratégie pourrait se révéler payante puisque les contenus épinglés de Tastemade génèrent déjà « 200 % d’enregistrements supplémentaires par rapport à la moyenne des Épingles », a souligné Pinterest. Avec cette collaboration, Pinterest espère attirer les créateurs et ne cache pas son ambition de devenir « la plateforme incontournable pour la prochaine génération de créateurs ».

Des événements physiques

En plus des émissions, Tastemade a prévu d’organiser des événements physiques dans ses studios à Los Angeles, Londres, Tokyo, Jakarta, Mumbai, São Paulo et Buenos Aires.