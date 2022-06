Webedia Creators, la branche influence du groupe Webedia a annoncé le lancement du premier baromètre mensuel français de l’influence sur Instagram. Dans une logique de détection continue de talents, le baromètre Webedia Creators propose un classement des influenceurs les plus prometteurs du mois.

Un baromètre mensuel

Chaque mois, l’équipe va mettre en avant et classer les créateurs de contenu qui ont le mieux performé tout au long des 4 dernières semaines. Le baromètre créé par Webedia Creators veut faire découvrir des profils complets et diversifiés sous la forme d’une veille régulière et experte, au service des annonceurs. Il va s’agir d’un « classement des influenceurs les plus prometteurs du mois ». Pour le mettre en place mensuellement, des données vont être analysées continuellement tels que l’augmentation du nombre d’abonnés ainsi que le taux d’engagement. « Ces signaux, encore peu exploités, permettent aujourd’hui d’identifier les profils les plus susceptibles de connaître une visibilité exponentielle », précise Webedia Creators, sans donner plus de précisions sur le périmètre ou encore le nombre de profils analysés chaque mois.

Un classement pour les annonceurs

Ce classement est principalement destiné aux annonceurs pour les aider au mieux dans la sélection de profils d’influenceurs pour leur future campagne.

« L’idée est ici de pouvoir faire bénéficier les marques des talents les plus prometteurs dans le cadre des activations que nous mettons en place pour elles. Ce baromètre précieux est notamment l’occasion de garantir des contenus toujours plus créatifs et performants », indique Raphaël Demnard, Directeur Général Webedia Creators en charge des plateformes d’influence.

Ce travail va également bénéficier aux équipes en interne. Ces dernières sont toujours à la recherche des créateurs de contenu de demain.