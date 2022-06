Si vous aussi vous oubliez quelques fois de mentionner un ami dans une Story Instagram que vous venez de publier, pas de panique, ce n’est plus irréversible ! Désormais, Instagram permet d’identifier des comptes dans une Story qui est déjà en ligne.

Mentionner des comptes dans une Story déjà publiée

Cette nouvelle fonctionnalité va ravir les utilisateurs d’Instagram. Il est possible de mentionner jusqu’à 20 personnes en Story et cela même après sa publication. Les comptes mentionnés recevront une notification les prévenant qu’ils ont été identifiés. Ils pourront ainsi partager la Story sur leurs comptes s’ils le souhaitent. Cependant, si l’utilisateur ne souhaite pas que sa Story soit repartagée, il est possible de désactiver l’option « Autoriser les personnes mentionnées à ajouter ceci à leur Story ».

Comment identifier des amis dans une Story déjà en ligne sur Instagram

Voici les étapes pour mentionner des comptes dans une Story Instagram déjà en ligne :

1. Ouvrez votre Story Instagram,

2. Appuyez sur les 3 petits points tout en bas à droite,

3. Des options s’affichent, appuyez sur « Ajouter des mentions »,

4. Cochez les comptes que vous souhaitez ajouter dans votre story,

5. Une fois les comptes sélectionnés, appuyez sur « Ajouter ».

Important : Une fois qu’un compte est tagué dans la Story, vous ne pouvez pas le « détaguer ». De plus, les noms des comptes identifiés ne seront pas affichés sur la photo ou vidéo en Story.