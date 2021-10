Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), un individu sur quatre sera affecté par des problèmes de santé mentale au cours de sa vie, et plus de 300 millions de personnes souffrent aujourd’hui de dépression. Une pandémie mondiale et plusieurs confinements plus tard, les niveaux de dépression et d’anxiété se sont fortement dégradés au sein de la population française. Dans ce contexte, Pinterest réaffirme son engagement à prendre soin de ses utilisateurs en insufflant toujours plus de positivité, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé Mentale célébrée le 10 octobre.

Pinterest accompagne ses utilisateurs dans la recherche du bien-être

Au cours de l’année écoulée, Pinterest a constaté une augmentation des recherches liées au bien-être émotionnel et à la santé mentale : les utilisateurs se rendent sur la plateforme pour découvrir des “conseils pour déstresser*” (x 13), des “citations sur le bien-être et la santé mentale*” (x4), des “conseils pour se décontracter*” (x4) ou encore des “tatouages sur l’optimisme*” (x3). Pinterest a ainsi mis en un place un programme pour accompagner la santé mentale de ses utilisateurs.

– Mettre en place une sélection d’outils destinés à améliorer le bien-être de ses utilisateurs, tels que le “compassionate search”. Développé avec l’aide d’experts en santé émotionnelle, celui-ci consiste à proposer aux utilisateurs des ressources et activités utiles lorsqu’ils se sentent stressés, tristes et lorsqu’ils recherchent des termes liés au bien-être.

Par ailleurs en France, du 10 au 17 octobre, les utilisateurs pourront retrouver de nombreux contenus et conseils pour prendre soin de leur santé mentale au quotidien, en cliquant simplement sur le bouton “Rechercher” de la page d’accueil et en se rendant sur la rubrique “Inspirations du jour” : tenir un journal, méditer, marcher, danser ou dessiner figurent parmi les activités proposées.

– Pinterest annonce une collaboration avec la créatrice de “Jenesuispasjolie” : sur son compte Pinterest, celle-ci apportera ses conseils sur les lignes d’écoute, les podcasts pour comprendre le thème de la santé mentale, les techniques pour reconnaître l’anxiété et prendre soin de soi. La créatrice de contenus sera en live sur son compte Instagram le 13 octobre prochain à 17h30 heures, pour interagir avec sa communauté sur le sujet.

– Financer la recherche et l’innovation autour de la santé mentale – En mai dernier, Pinterest s’est engagé à verser 10 millions de dollars sur 12 mois pour financer des organisations qui sensibilisent aux défis de la santé mentale et du bien-être, font progresser les innovations dans ce domaine et s’attaquent explicitement aux disparités raciales et autres en matière d’accès. Dans le cadre de cet engagement, Pinterest fera don de plus de 1 million de dollars par le biais du Pinterest Charitable Fund.

Pour en savoir plus sur les actions entreprises par Pinterest, rendez-vous sur la Newsroom ici.